Gute Nachricht: Keine neuen Corona-Fälle in Hamburg – und keine neuen Toten

Da ist sie, die Stunde null! Hamburgs Senat hat am Dienstag erstmals seit Wochen keine neuen Corona-Fälle in unserer Stadt vermeldet. Überwunden ist die Krise damit jedoch wohl noch nicht.

Immerhin sorgen die neuen Zahlen dafür, dass sich die mitunter düsteren Mienen von Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) merklich aufhellen. „Ich stehe wirklich mit leeren Händen da“, sagte sie am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz. Garniert mit einem zufriedenen Lächeln – schließlich scheinen Hamburgs Corona-Maßnahmen zu wirken.

Corona: Hamburgs Maßnahmen wirken offenbar

Sie wolle nicht spekulieren, so Prüfer-Storcks, aber Abstandsregeln, Maskenpflicht und auch abgesagte Veranstaltungen dürften zu dem Erfolg beigetragen haben. „Zum ersten Mal seit dem 8. März haben wir keinen zusätzlichen positiven Fall“, erinnert die Senatorin. Damals sei die Situation jedoch noch eine ganz andere gewesen, mit lediglich 13 Corona-Fällen insgesamt. Jetzt sind es 5034 gemeldete Corona-Infektionen, wovon 4500 als genesen gewertet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona in Hamburg! Alle wichtigen News im Liveticker

Totale Entwarnung will der Senat aber noch nicht geben, Cornelia Prüfer-Storcks bezeichnet die aktuelle Situation deshalb auch als Momentaufnahme. „Man kann davon ausgehen, dass die letzten Lockerungen – etwa die Öffnung der Restaurants – sich noch nicht in den aktuellen Zahlen ausdrücken“, sagt sie. Eine gute Nachricht sei es aber allemal – weil die kritischen Tage immer weiter in die Ferne rücken.

Hamburg: Corona-Situation in Kliniken immer besser

Dass am 24. März noch 248 zusätzliche Corona-Fällen in Hamburg gemeldet wurden, ist beinahe vergessen, schließlich liegt die Zahl der Neuinfektionen seit dem 19. April nur noch im zweistelligen Bereich. Und auch die Entwicklung in den Krankenhäusern bleibt positiv. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit noch 63 Hamburger in stationärer Behandlung, davon werden 27 Personen intensivmedizinisch betreut. Besonders erfreulich: Im Vergleich zum Montag wurden auch keine neuen Corona-Toten bekannt.