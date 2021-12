Postcast: Guido Schröter zu Gast bei „Wie ist die Lage?“

Guido Schröter ist eigentlich im Bereich der Steuerberatung tätig, aber nebenberuflich zeichnet er die berühmten Pauli-Comics!

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Guido Schröter davon, wie er zum Zeichnen von Comics kam, schwärmt vom St. Pauli-Trainer Timo Schultz und verrät, warum er nicht mehr so gerne zu Auswärtsspielen fährt und was seine Fußball-Kalender mit Niederlagen zu tun haben.

Im Podcast erzählt Guido Schröter auch, welches die besten St. Pauli-Spiele sind, die er live im Stadion gesehen hat.

Folge 364 (Freitag, 3.12.) mit Guido Schröter:

