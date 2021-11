Guerilla-Marketing: Macht der Norden gemeinsame Sache?

Der künftige Wirtschafts- und Tourismusminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), hat eine gemeinsame Aktion mit dem Nachbarland Schleswig-Holstein vorgeschlagen.

An der Grenze zwischen beiden Ländern in der Nähe von Lübeck könnte ein Schild mit dem Spruch „Der echte Norden ist grenzenlos – Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern“ aufgestellt werden.

Vielfach kritisiert: „Der echte Norden“

In seiner Zeit als Wirtschaftsminister in Kiel (2012-2017) hatte er den Slogan „Schleswig-Holstein – Der echte Norden“ verantwortet und war dafür im Nordosten vielfach kritisiert worden. Er bezeichnete am Samstag am Rande eines Parteitags seine Idee als „Guerilla-Marketing“.

In der Marketing-Fachsprache werden darunter Kommunikationsstrategien verstanden, die von Überraschungseffekten leben. Seine Idee hatte er zunächst der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) erläutert. (dpa)