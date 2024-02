Bedroht, bespuckt, verfolgt: Henrik wuchs als schwuler Mann in Wismar auf, ein Ort, wo der Wind damals „stark von rechts wehte“, wie er heute erzählt. Er erlebte so viel Hass und Gewalt, dass er bereits als Jugendlicher schwerste Depressionen hatte und sich das Leben nehmen wollte. Heute gehört Henrik unter dem Namen Veuve Noire zu den Dragqueens der Olivia-Jones Familie, ist deren Botschafterin und betreut das Projekt „Olivia macht Schule“. An der Stadtteilschule Stellingen sprach Veuve Noire über Vielfalt, Toleranz und ihre Lebensgeschichte.

Bedroht, bespuckt, verfolgt: Henrik wuchs als schwuler Mann in Wismar auf, einem Ort, an dem der Wind damals „stark von rechts wehte“, wie er heute erzählt. Er erlebte so viel Hass und Gewalt, dass er bereits als Jugendlicher schwerste Depressionen hatte und sich das Leben nehmen wollte. Heute gehört Henrik unter dem Namen Veuve Noire zu den Dragqueens der Olivia-Jones Familie, ist deren Botschafterin und betreut das Projekt „Olivia macht Schule“. An der Stadtteilschule Stellingen sprach Veuve Noire über Vielfalt, Toleranz und ihre Lebensgeschichte.

Die Bierflaschen verfehlten nur knapp seinen Kopf. „Du Schwuchtel! Wir bringen dich um, wir prügeln dich tot!“ Die Männer rannten Henrik wie abgerichtete Hunde hinterher. Dabei war ihre Welt ein paar Minuten zuvor noch in Ordnung: Sie hielten Henrik aufgrund seiner Frisur und seines Make-ups für eine Frau, pfiffen ihm munter hinterher.

Henrik rannte um sein Leben. Verfolgt von wüsten Beschimpfungen. Er hatte Glück: Der Bus stand bereits an der Haltestelle, der Busfahrer ließ ihn einsteigen und schloss die Türen. Es war nicht das erste und sollte nicht das letzte Mal sein, dass Henrik nur knapp gewalttätigen Angriffen entkam.

Hamburg: Henrik wurde immer wieder Opfer homophober Gewalt

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit einem jungen Menschen macht“, sagt Veuve Noire und lässt ihren Blick über die ernsten Gesichter der Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Stellingen schweifen. In manchen Augen sieht sie Tränen, andere schauen betreten zu Boden. „Ich hatte mit 17, 18 Jahren schon schwerste Depressionen und habe mir mehr als einmal überlegt, mir das Leben zu nehmen.“

Die Schüler und Schülerinnen haben etliche Fragen an die Dragqueen. Marius Röer Die Schüler und Schülerinnen haben etliche Fragen an die Dragqueen.

Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe zogen sich durch seine ganze Jugend – selbst, als sein Umfeld noch dachte, er sei bisexuell. Seine Freunde schickten ihm wüste Beleidigungen, Kollegen verprügelten ihn.

Irgendwann war es zu viel. In einem Hotelzimmer beschloss er, sich die Pulsadern aufzuschneiden, als plötzlich das Telefon klingelte. Was mit ihm los sei, will eine Freundin wissen. „Wäre ich nicht ans Telefon gegangen, würde ich heute hier nicht mehr sitzen“, sagt Veuve.

Stellingen: Drag-Queen spricht mit Schülern über Vielfalt

Veuve Noire erzählt pointiert und wechselt immer wieder zwischen dramatischen und lustigen Anekdoten. So wollte Henrik unbedingt vermeiden, zur Bundeswehr einberufen zu werden. „Ich wusste, zur Bundeswehr kann ich nicht gehen. Ich meine, was sollte ich dort machen – Frisör?“ Damals war Homosexualität ein Ausmusterungsgrund. Also zog sich Henrik bei der Untersuchung nicht aus, sondern um. Statt in Boxershorts stand er in Glitzer-Tanga und Federboa vor dem Oberarzt. Das Thema Bundeswehr war damit schnell erledigt.

„Wir müssen wieder auf Vielfalt aufmerksam machen, damit die Menschen begreifen, wie selbstverständlich und natürlich all diese Dinge sind“, sagt Veuve Noire. Es folgt ein rasanter Ritt durch die verschiedenen Ausprägungen sexueller Vielfalt, Homosexualität in der Geschichte der Menschheit und im Tierreich. „Delphine: schwul. Pinguine: schwul. Flamingos: mega schwul! Ihr lacht, aber mal ehrlich, wer rosafarben ist und auf einem Bein so im Wasser stehen kann, ist homosexuell.“

Seit 2013 gehört Veuve Noire nun zur Olivia-Jones-Familie. Bei dem Casting für neue „Krawallschachteln“ kam Henrik aufgetakelt, mit Brüsten von Ebay. Ein abschätziger Blick von Olivia: „Schätzelein, deine Möpse hängen schon ein bisschen tief.“ Henrik: „Schätzelein, ich hab‘ auch keine Ahnung, wo die hingehören.“ Veuve Noire, die Dragqueen, war geboren.

Stadtteilschule: Schüler haben viele Fragen an Veuve Noire

Die Schülerinnen und Schüler haben im Anschluss viele Fragen: Wann hatten Sie Ihren ersten Freund? Als was fühlen Sie sich? Welche Bedeutung haben Ihre Tattoos? Wer hat Sie damals am meisten unterstützt? Veuve Noire beantwortet alles – ohne Ausnahme. Nach der Veranstaltung kommen etliche Jugendliche zu ihr nach vorne, haben weitere Fragen, wollen Fotos machen.

Lara (l.) und Helen wollen sich nun noch mehr gegen Mobbing und Diskriminierung einsetzen. Marius Röer Lara (l.) und Helen wollen sich nun noch mehr gegen Mobbing und Diskriminierung einsetzen.

„Ich fand’s sehr interessant. Ganz viele Fragen haben sich geklärt. Auch jetzt könnte man noch die ganze Zeit weiterreden“, sagt Helen zur MOPO. Sie geht in die 13. Klasse und sagt, sie habe die Diskriminierung bereits seit der 7. Klasse gespürt.

Lara aus der 10. Klasse stimmt ihr zu, auch in ihrer Klasse gebe es viel Homophobie und Respektlosigkeit. „Viele wissen schon vieles, andere müssten auf jeden Fall mal aufgeklärt werden. Es war schockierend zu hören, was Veuve Noire alles passiert ist.“ Sie wollen beide nun noch mehr darauf achten, einzuschreiten und zu helfen, wenn sie Diskriminierung mitbekommen.