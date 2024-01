Wilhelmsburg, das Schmuddelkind der Hamburger Stadtteile? Von wegen. Europas größte Flussinsel hat sich in den letzten Jahren ständig verändert und ist noch immer in Bewegung. Immer mehr Hamburger entdecken Wlhelmsburg als Ort zum Leben. Ein Besuch lohnt sich – am besten mit dem Rad durch den alten Elbtunnel. Hier sind unsere Lieblingsplätze im Süden der Elbe.

Alte Hallen, neues Leben am Jaffekanal

Ein Wahrzeichen des vom Hafen geprägten Stadtteils sind die Puhsthöfe aus der Gründerzeit am Jaffekanal. Die ehemaligen Palminwerke erinnern optisch an Kirchen, heute sind Künstler und Selbstständige in die alten Hallen eingezogen. Außerdem brauen die Gründer von „Wildwuchs“ hier ihr Bio-Craftbier, der portugiesische Supermarkt Sul und die dazugehörige Bäckerei beliefern von der Jaffestraße aus Cafés in ganz Hamburg mit frischen Natas und Croissants, und im Restaurant „Hansekai“ am Jaffekanal schmeckt ab 17 Uhr das Essen.

In der ehemaligen Palminfabrik haben jetzt Künstler und Selbständige ihre Ateliers und Lofts. Anke Geffers In der ehemaligen Palminfabrik haben jetzt Künstler und Selbstständige ihre Ateliers und Lofts.

Wildwuchs Brauwerk, Jaffestr. 8., ab 12.1. Werksverkauf Fr. ab 10 Uhr, Schankraum: Fr/Sa ab 16 Uhr,

Sul Portugal, Jaffestr. 10., Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr

Hansekai, Jaffestr. 12, Di, 11.30 bis 15 Uhr, Di-Sa 17 bis 22 Uhr, So 14 bis 22 Uhr

Pizza, Pho und Pils

Gut essen zu fairen Preisen kann man überall in Wilhelmsburg. Im „TurTur“ am Veringkanal finden sich am frühen Abend Familien zum Pizzaessen ein, später wird das Restaurant zur Bar. Am südlichen Ende der Veringstraße liegen Restaurants wie das vietnamesische „Wat Dat Pho“, das „Aomame“ (asiatische Fusion-Küche) und die „Deichdiele“, Café, Kneipe und Top-Adresse für Livemusik in einem. Quiche oder Eintöpfe gibt es bei Andreas Kürschner, der den Laden seit mehr als zehn Jahren führt, aber auch.

Bei Vu im Wat Dat Pho schmeckt nicht nur die vietnamesische Nudelsuppe ausgezeichnet. Anke Geffers Bei Vu im „Wat Dat Pho“ schmeckt nicht nur die vietnamesische Nudelsuppe ausgezeichnet.

TurTur, am Veringhof 13, Do bis Sa ab 18 Uhr, So ab 14 Uhr

Deichdiele, Veringstraße 156, tägl. von 12 bis 2 Uhr

Wat Dat Pho, Veringstraße 157, Di bis Fr 11.30 bis 15 Uhr; 17 bis 23 Uhr , Sa 14 bis 23 Uhr, So 12 bis 23 Uhr.

Aomame, Veringstraße 155, Mo bis Fr. 11.30 bis 22.30 Uhr, Sa 13 bis 22.30 Uhr, So 12 bis 22.30 Uhr

Hoch hinauf auf den Bunker

Der Energiebunker ist ein Koloss, aber dennoch von weitem kaum zu sehen. Per Fahrstuhl geht es aufs Dach des ehemaligen Flakbunkers, dort ist der Rundumblick auf Hamburg, Hafen und Umland einfach fantastisch. Ein Café mit dem passenden Namen „Vju“ (ausgesprochen: View) gibt es da oben auch.

Vju , Neuhöferstr. 7, Sa/So 11 bis 18 Uhr

Auf dem Dach des Energiebunkers hat man im Café Vju einen weiten Blick auf Hamburg Anke Geffers Auf dem Dach des Energiebunkers hat man im Café „Vju“ einen weiten Blick auf Hamburg.

Grün und bunt

Während sich das alltägliche Leben rund um die Fährstraße und den Stübenplatz abspielt, verbringen die Wilhelmsburger ihre Freizeit am liebsten im Inselpark mit seinen Spielplätzen, Spazier-und Radwegen und der edel-optics.de Arena, Spielort der Hamburg Towers.

Rund und bunt: die Behörde für Stadtentwicklung am Inselpark. Anke Geffers Rund und bunt: In diesem Gebäude haben Bukea und die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen ihren Sitz.

Auch die zur IBA vor zehn Jahren gebauten klimafreundlichen Häuser, darunter das „Hotel Wälderhaus“, lohnen den Besuch. Genauso wie das Behördengebäude mit der bunten Streifen-Fassade. Im Foyer steht ein Modell der Hamburger Innenstadt im Maßstab 1:500 für alle, die noch mal im Detail sehen möchten, wo sie gerade gelandet sind.