Grundsteuer noch nicht fertig? Finanzsenator Dressel hilft MOPO-Lesern!

In wenigen Tagen endet die Frist für die Grundsteuererklärung. Sie sind unsicher, wie Sie alles richtig ausfüllen? Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kommt in die MOPO-Redaktion, um MOPO-Lesern bei ihrer Steuererklärung zu helfen. Kommen Sie vorbei!

Wo? In der MOPO-Redaktion in der Barnerstraße 14 in Ottensen

Wann? Am Donnerstag, den 26. Januar, von 18 bis 19 Uhr

Bitte melden Sie sich bis Mittwochabend mit Ihrem Namen und Kontaktdaten unter hamburg@mopo.de an. Die MOPO wird über die Aktion berichten.