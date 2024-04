Panik bei Konzert im Kiez-Club: Gäste werden ohnmächtig, Band weigert sich zu spielen

Wenn eine Band während eines Konzerts die Musik einstellt und die Security mehrfach über das Mikrofon auffordert, die Türen zu öffnen, dann muss die Veranstaltung bereits ziemlich außer Kontrolle geraten sein. So geschehen beim Auftritt von „Only the Poets” am Samstag im Gruenspan. In den Sozialen Medien erheben Fans Vorwürfe gegen das Sicherheitspersonal.

Es war der erste wirklich sommerliche Tag dieses Jahres in Hamburg, mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Die Fans von „Only the Poets” warteten gespannt auf den Auftritt ihrer Idole und standen bereits lange vor Beginn des Konzerts vor dem Gruenspan an der Großen Freiheit (St. Pauli) Schlange.

Gruenspan: Fans sollen reihenweise ohnmächtig geworden sein

Die ersten Lieder kamen gut an bei den Besuchern in der vollen Location, in die 950 Zuschauer passen. Es wurde gejubelt, mitgesungen und getanzt. Doch mit der Zeit stiegen auch die Temperaturen. „Mir lief der Schweiß die Kniekehlen hinunter”, berichtete User Juliano in einem ausführlichen Video auf TikTok.

Nicht nur die Hitze machte bald allen zu schaffen, auch die Luft wurde immer stickiger. Die Folge: Viele Fans riefen nach Wasser, es soll zu Panikattacken gekommen und Leute reihenweise ohnmächtig geworden sein, wie Userin Gina auf TikTok kommentierte.

Band hört auf zu spielen – Sicherheitspersonal ignoriert Fans

Und wie reagierte das Sicherheitspersonal? Erst einmal wohl gar nicht. Im Gegenteil. „Es war unfassbar heiß in der Halle und die Security hat sich geweigert, Wasser auszuhändigen oder die Türen aufzumachen“, schrieb Gina weiter. „Die Security hat alles ignoriert und war sooo inkompetent“, urteilte Juliano in seinem Video.

Selbst als Tommy Longhurst, der Sänger der vierköpfigen Band aus dem englischen Reading, aufhörte zu singen und über Mikrofon sowohl Wasser für die Fans als auch das Öffnen der Türen („Wir spielen keinen Song mehr. Macht die Tür auf!“) forderte, wurde nicht reagiert. Die Fans unterstützen ihn im Chor mit „Tür auf“-Rufen.

Erst als die Crew der Band ihre eigenen Getränke verteilte, wurden langsam die Türen geöffnet – wenn auch nur kurz. Augenzeugenberichten zufolge wurde dann versucht, die Temperaturen mit Ventilatoren etwas zu senken.

Gruenspan: Nicht der erste Vorfall dieser Art im Kiez-Club

Auf MOPO-Anfrage reagierten die Betreiber des Gruenspans bislang nicht – dabei sind die Vorkommnisse für sie sicherlich nicht neu. Immer wieder reagieren sie auf negative Erfahrungsberichte von Fans zu den Temperaturen und der stickigen Luft mit den gleichen Worten: „In der Tat macht uns die Lüftung auch nicht immer Freude. Wir versuchen definitiv, die Temperatur angenehm zu halten, aber besonders bei vollen Konzerten sind uns durch die alten Gemäuer und baulichen Gegebenheiten leider Grenzen gesetzt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Monstertruck-Show abgebrochen! Jetzt äußert sich der Barclays-Arena-Sprecher

Dass die Türen während der Konzerte nicht offen gelassen werden, hat dabei einen einfachen Grund: Anwohner hatten sich zu oft über die Lärmbelästigung aus dem Gruenspan beschwert – die Nachtruhe ist nach dem Hamburger Lärmschutzgesetz auf 21 Uhr festgesetzt.