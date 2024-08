Hamburger und Touristen nehmen den „Grünen Bunker“ an der Feldstraße begeistert in Besitz, der Ansturm ist so groß, dass zeitweise sogar Einlassstopp für den Bergpfad und den Dachgarten herrscht. Doch um die Öffnungszeiten gibt es nun Ärger: Hamburgs attraktives neues Wahrzeichen ist täglich vier Stunden kürzer geöffnet, als der Investor es mit der Stadt vereinbart hatte.



„Die Parkanlage auf dem Dach ist der Öffentlichkeit im Sommer unentgeltlich von 7 bis 23 Uhr zur Verfügung zu stellen und im Winter von 7 bis 20 Uhr“ – so steht es im Städtebaulichen Vertrag, den die Stadt 2017 mit dem Investor, der Matzen KG, vereinbart hat. Im Gegenzug erhielt Matzen die Genehmigung, auf dem Dach des denkmalgeschützten Weltkriegsbunkers an der Feldstraße einen fünfstöckigen Aufbau für ein Hotel, Restaurants und eine Konzerthalle zu errichten. Tatsächlich aber sind der Bergpfad und der Dachgarten seit ihrer Eröffnung nur von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Wie kann das sein?