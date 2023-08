Mit dem Rad rechts abbiegen, obwohl die Ampel rot zeigt – mit dem grünen Pfeil nur für Radler ist das erlaubt. In Hamburg passiert bislang so gut wie nichts. Der Senat wusste nur von zwei, die bisher angeordnet worden sein sollen. Doch jetzt kommt raus: Noch nicht einmal die stehen!

Mit dem Rad rechts abbiegen, obwohl die Ampel rot zeigt – mit dem grünen Pfeil nur für Radler ist das erlaubt. In Hamburg passiert aber bislang so gut wie nichts. Der Senat wusste nur von zwei, die bisher angeordnet worden sein sollen. Doch jetzt kommt raus: Noch nicht einmal die gibt’s!

Verwirrung um den sogenannten grünen Pfeil für Radler. Kürzlich kam durch eine Anfrage der Linken heraus: Der Senat weiß nur von zwei Orten, an denen dieses neue Verkehrszeichen in Hamburg aufgestellt werden sollte. Diese mickrige Anzahl wurde bereits von Linken und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) kritisiert – der Ausbau des neuen Verkehrszeichens, das seit November 2021 erlaubt ist, geht ihnen viel zu langsam. Der Senat verwies bei seiner Antwort auf die Erinnerung von Mitarbeitern der zuständigen Verkehrsdirektion, weil sonst mehr als 8000 Akten manuell überprüft werden müssten. Statistiken würden nicht geführt.

Grüner Pfeil in Hamburg: Bezirk liegt keine Anordnung vor

Allerdings: Es scheint derzeit keinen einzigen grünen Pfeil für Radfahrer in Hamburg zu geben! Für den geplanten Standort Neusurenland/Ecke Berner Heerweg (Farmsen-Berne) liegt dem Bezirksamt Wandsbek überhaupt keine Anordnung der Verkehrsdirektion vor, um dieses Schild aufzustellen. Das sagte eine Bezirkssprecherin der MOPO. Der ADFC hatte den grünen Pfeil für Radler dort zwar vorgeschlagen, die zuständige Verkehrsdirektion ihn aber laut einer Drucksache vom Dezember 2021 abgelehnt. Die Innenbehörde will auf MOPO-Nachfrage nun prüfen, ob tatsächlich angeordnet wurde, den grünen Pfeil aufzustellen.

Auch beim zweiten in der Senatsantwort geplanten Standort, der Boltenhagener Straße/Ecke Scharbeutzer Straße in Rahlstedt, ist das neue Verkehrszeichen nicht zu sehen. Hier liegt dem Bezirk tatsächlich eine Anordnung vor. Man habe die Verkehrsanlagen GmbH beauftragt, das Schild aufzustellen, so die Sprecherin. Wann dies der Fall ist, sagte sie nicht.

ADFC Hamburg: Hamburg solle bis Ende des Jahres so viele Pfeile haben wie Köln

Der ADFC kritisiert, dass es bislang keinen grünen Pfeil für Radler gibt. „Freies Rechtsabbiegen bei Rot fördert den Radverkehr, denn verkürzte oder vermiedene Wartezeiten machen das Radfahren attraktiver“, sagt Vorstandsmitglied Cajus Pruin. „Außerdem kann der Grünpfeil da, wo die Erfüllung von Wartepflichten keinen Sicherheitsvorteil bringt, die Akzeptanz von Ampelsignalen dort erhöhen, wo sie notwendig sind.“

Der ADFC habe der Polizei im Februar eine Liste mit 16 Kreuzungen im Bezirk Wandsbek überreicht, wo der Pfeil seiner Einschätzung nach problemlos möglich sei. „Wir erwarten, dass Hamburg bis Ende des Jahres wenigstens so viele grüne Pfeile hat wie Köln“, so Pruin. In der Stadt am Rhein soll es schon 40 geben.