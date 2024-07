Eltern machen einen Ausflug mit ihren Kindern in den Wald, Paare einen Spaziergang durch den Park: Wenn es – wie in diesen Tagen – wieder wärmer wird, zieht es die Hamburger am Wochenende nach draußen. Roland Rödermund weiß, wohin man da am besten geht. Der Journalist und Autor hat in einem Buch über seine grünen Lieblingsorte in und um Hamburg geschrieben. Der MOPO hat er seine Top-Tipps verraten – vom brummenden Naturparadies bis zum verwunschenen Ort mit dunkler Vergangenheit.