Grüne im Glück: In dieser Hamburger Straße gilt bald Tempo 30

Erfolg für die Grünen in Hamburg: Nach langem Ringen kommt nun die 30er Zone in der Semperstraße in Winterhude. Das Goldbekquartier ist damit nun bald vollständig verkehrsberuhigt.

Vor einem Jahr forderte der Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude die Einrichtung einer Tempo 30 Zone für die gesamte Semperstraße zwischen Mühlenkamp und Barmbeker Straße. Dieser Forderung wurde nun von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende stattgegeben.

Tempolimit in Winterhude: Grüne Behörde gibt Forderung statt

„Das sind gute Nachrichten für Winterhude: Wir haben uns lange dafür eingesetzt, dass auch in der Semperstraße endlich die Geschwindigkeit reduziert wird“, erklärt Timo B. Kranz, Vorsitzender der Grünen-Fraktion Nord.

Das könnte Sie auch interessieren: So ein Schneckentempo! Tempo-30-Zone in Hamburgs längster Wohnstraße verzögert sich

Die Schülerinnen und Schüler der Schule Forsmannstraße werden von der 30er Zone am meisten profitieren, da der betroffene Bereich für viele auf dem Schulweg liegt.



Die Schule hat inzwischen auch einen Standort an der Semperstraße, die Verkehrsberuhigung soll den Weg zwischen den beiden Schulteilen sicherer machen.

Verkehrswende in Hamburg: Goldbekquartier bald komplett verkehrsberuhigt

„Aus meiner Sicht musste das Recht, hier Tempo 50 fahren zu können, hinter das Schutzbedürfnis der Kinder zurücktreten. Von einer höheren Schulwegsicherheit profitieren nun auch die Anwohner der Semperstraße“, erklärt dazu Michael Schilf, Bezirksabgeordneter aus Winterhude.

Kranz ergänzte außerdem, dass 2022 durch den Bau einer Fahrradstraße in der Gertigstraße auch dort automatisch Tempo 30 gelten würde. „Dann ist das gesamte Goldbekquartier zwischen den Kanälen, der Barmbeker Straße und dem Mühlenkamp verkehrsberuhigt!“ (hb)