Die Wertstoffcontainer quillen über. Drumherum überall Verpackungs- und Hausmüll. So sah es tagelang am Großneumarkt in der Neustadt aus. Und jeden Tag kam neuer Müll hinzu. Die Stadtreinigung stand vor einem großen Problem.

Die Gegend um den Großneumarkt ist dicht besiedelt. Außerdem findet hier regelmäßig ein Wochenmarkt statt. Da sammelt sich natürlich jede Menge Müll an. Auch wenn die Marktbetreiber eine eigene Abholung haben, hier und da nutzt trotzdem immer mal jemand die Wertstoffcontainer am Rande des Platzes. Ein weiteres Problem: Durch die Pandemie sind viele Anwohner dazu übergegangen, im Internet einzukaufen. Dadurch fiel noch mehr Müll durch die Verpackungen an.

Hamburg: Müllberge verhindern Abholung der Container

So viel, dass die Stadtreinigung vor einem Problem stand. Laut eines Sprechers war es nicht mehr möglich, die Wertstoffcontainer anzuheben, weil der Müllberg dann zusammenfallen und die Abstellflächen belegen würde. Das hätte zur Folge gehabt, dass die angehobenen Container nicht wieder hätten abgestellt werden können.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Corona das Müllproblem in Hamburg belastet

Anwohner Erich H. (62) wandte sich mehrere Male an die Stadtreinigung und wies auf das Müllproblem hin. Der Sprecher bestätigt drei Mails, in denen auf den Umstand der Vermüllung hingewiesen wurde. „Darauf habe man stets reagiert und für Abhilfe gesorgt“, sagt der Sprecher zur MOPO. „Schon nach wenigen Tagen sah es dort aber wieder genauso aus“.

Stadtreinigung reagiert und sorgt für sauberen Platz

Aktuell versucht die Stadtreiniung dem entgegenzuwirken, indem man nun zwei Mal wöchentlich mit einem Reinigungstrupp vorfährt, um die Vermüllung um die Container herum einzudämmen. Regelmäßige Kontrollen haben laut dem Sprecher ergeben, dass sich die Zustände nun deutlich gebessert hätten.