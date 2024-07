Großes Hamburger Unternehmen baut 165 Wohnungen – auf seinem Betriebshof

Das Hamburger Bauunternehmen „Otto Wulff“ hat gerade ein neues Hauptgebäude am Firmensitz in Billstedt errichtet und ist mit seinem Bauhof nach Billbrook umgezogen. Nun gibt es große Pläne für freigewordene Flächen auf dem großen Firmengelände.

Damit „Otto Wulff“ auf dem Firmengelände an der Archenholzstraße überhaupt 165 Wohnungen bauen darf, muss zunächst einmal ein neuer Bebauungsplan für das Areal aufgestellt werden. Die Fläche beginnt im Norden an der Archenholzstraße, im Osten wird sie vom Schwimmbad Billstedt und im Westen von Häusern am Schleemer Weg begrenzt. Die Wohnungen sollen vor allem im südlichen und westlichen Bereich entstehen. Am Donnerstag, den 25. Juli gibt es dazu eine öffentliche Plandiskussion, die auch digital verfolgt werden kann.

„Otto Wulff“: Neue Wohnungen mitten in Billstedt

Auf dem mehr als zwei Hektar großen Grundstück neben dem neuen Hauptgebäude von „Otto Wulff“ sollen in den nächsten Jahren neue Bürogebäude alte ersetzen. Außerdem sind möblierte Wohnungen für Studierende und Azubis geplant sowie frei finanzierte und geförderte Wohnungen. Auch an der Archenholzstraße, wo jetzt noch kleinere Häuser stehen, soll nachverdichtet werden. Insgesamt sind auf dem Gelände drei- bis fünfgeschossige Wohngebäude geplant.

Die Wohnungen müssen als Privatweg über die Archenholzstraße erschlossen werden. Noch nicht ganz klar ist, wo die insgesamt benötigten 224 Stellplätze entstehen sollen. Ein Teil davon soll in einer Tiefgarage gebaut werden (184). Anzahl und konkrete Lage insbesondere der oberirdischen Stellplätze sind laut Bezirksamt noch Gegenstand laufender Abstimmungen. Im Gebäude Archenholzstraße 40 soll außerdem eine Kita mit Außenspielfläche entstehen.

Offene Fragen: Parkplätze und Kinderbetreuung

Die Firma „Otto Wulff“ wurde 1932 als Holzbaubetrieb in Billstedt gegründet und entwickelte sich bereits in den 1950- und 1960er-Jahren zum Bauunternehmen. Das Unternehmen wird in dritter Generation in Hamburg von Stefan Wulff geführt. In Norddeutschland gehört die Firma zu den größten Bauunternehmen und Projektentwicklern.

„Otto Wulff“ entwickelt, baut, betreibt und verwaltet Wohn- und Gewerbeobjekte. Gebaut werden auch Schulen, Krankenhäuser, Hotels. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig arbeiten laut Unternehmen insgesamt mehr als 650 Mitarbeitende.