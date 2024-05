Großes Bündnis gegen rechts plant Demo in der Hamburger City

Für Demokratie, gegen Rassismus und rechtsextreme Hetze: Das Bündnis „Rechtsextremismus stoppen“ ruft kurz vor den Europa- und Bezirkswahlen zu einer Kundgebung in der Hamburger City auf. Am 7. Juni will der Zusammenschluss von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Wirtschaftsakteuren und Klima-Aktivisten auf der Ludwig-Erhardt-Straße demonstrieren.

Zu dem Bündnis gehören der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg, die Evangelische Nordkirche, Fridays for Future, GoVote, Klare Kante und Unternehmer ohne Grenzen. „Geht wählen und wählt demokratisch!“, heißt es in dem Aufruf. „Als Teil einer bundesweiten Bewegung feiern wir am 7. Juni die Demokratie, denn wir sind überzeugt, dass es erneut ein deutliches Signal aus der Mitte unserer Gesellschaft braucht. Es liegt auch in unserer Hand, welche Richtung Europa einschlägt. Wir wollen dafür sorgen, dass es eine Richtung des Fortschritts, der Solidarität und der Menschlichkeit ist.“

Bündnis gegen rechts plant Demo in Hamburg

Losgehen soll es um 16 Uhr mit der Anfangskundgebung auf der Ludwig-Erhardt-Straße. Von dort soll sich der Zug gegen 17.15 Uhr in Richtung Großer Burstah in Bewegung setzen. Über Mönckebergstraße, Ballindamm, Esplanade, Gorch-Fock-Wall und Stadthausbrücke geht es zurück zum Ausgangspunkt. Das Ende ist für 18.30 Uhr geplant.

Für Familien gibt es einen Extra-Bereich. Details dazu sollen folgen. Neben Rednern sollen auch mehrere Musik-Acts auf der Bühne stehen. Welche, wollen die Veranstalter in den nächsten Wochen verraten.

„Die Gewerkschaften wissen aus historischer Erfahrung, was passiert, wenn Faschisten die Macht übernehmen“, so Tanja Chawla vom DGB Hamburg: „Wir werden die Demokratie verteidigen – in den Betrieben und auf der Straße.“ (mp)