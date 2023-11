Was war denn da in der Schanzenstraße 101 vor dem „Schanzen Döner“ los? In einer langen Schlange standen die Kunden am Donnerstag geduldig trotz Regen und Sturmböen und warteten. Worauf? Auf einen Veggie-Döner, der hier kostenlos probiert werden konnte. Bisher gibt es diesen speziellen, veganen Döner nur in Hamburg, Berlin, München, Köln und Dortmund – und da auch nur in jeweils einem Dönerladen. Was ist das Besondere?