Große Unterstützung für das Festival für die Kultur: „Einer kommt, alle machen mit“

Die Corona-Krise bedroht in Hamburg viele Kulturbetriebe und freischaffende Künstler. Mit dem Nicht-Festival „Einer kommt, alle machen mit“ will der Verein MenscHHamburg e.V. die Künstler-Szene in Hamburg unterstützen. Am 12. Mai findet, wie auch im vergangenen Jahr von der MOPO unterstützt, bereits das zweite Festival dieser Art statt.



Die Solidaritäts-Streaming-Show will helfen, die Vielfalt von Hamburgs Kulturlandschaft zu erhalten. Und das auf eine unterhaltsame Art und Weise. Jedes verkaufte Ticket kommt dem Verein MenscHHamburg zugute. Mit dem kompletten Erlös werden Kulturschaffende in Not unterstützt.



„Einer kommt, alle machen mit“: Nicht-Festival in Hamburg

Gegen die harten Zeiten der Corona-Pandemie will man mit einer Prise Humor und viel Originalität ankämpfen. Mit dabei sind unter anderem Ina Müller, Tim Mälzer, Eckart von Hirschhausen, Christine Westermann und viele mehr. Moderiert wird von Christina Rann und Ole Specht, Kommentator wird Peter Urban sein.



Das könnte Sie auch interessieren: Kommt alle NICHT zu diesem Hamburger Festival!

Und auch neben den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern bekommt das Nicht-Festival sehr viel Unterstützung. Die Polizei Hamburg kündigte ihre Unterstützung auf dem Instagram-Account von MenscHHamburg e.V. an.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tickets für die Solidaritäts-Streaming-Show gibt es ab 22 Euro bei Ticketmaster, Reservix.de und Eventim. Spenden können unter einerkommt.de getätigt werden.



Die MOPO AM WOCHENENDE 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, viel Sport und Rätselbeilage. Wir haben Platz für längere Texte und neue Serien, erzählen Kiez-Geschichten und berichten über bemerkenswerte Kriminalfälle aus Hamburg. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Hier findet man auch weitere Informationen und alle Künstlerinnen und Künstler, die sich an der Aktion beteiligen. (rw)