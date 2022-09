Große Parade und viel Musik: Das gibt es heute auf dem Hafengeburtstag zu sehen

„Leinen los, wir feiern wieder“ lautet das Motto des 833. Hamburger Hafengeburtstages, der am Sonntag endet. Zweimal musste das maritime Volksfest zuletzt wegen Corona ausfallen, nun erwartet die Besucher am letzten der drei Veranstaltungstage noch einmal ein buntes Programm. Die MOPO stellt die Highlights vor.

Der Hamburger Hafengeburtstag wird seit 1977 gefeiert und gilt als eines der größten Hafenfeste der Welt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde das Volksfest in diesem Jahr im September gefeiert. Den Abschluss bildet die Parade mit mehr als 100 Schiffen.

Maritimes Handwerk mit der Crew der Melpomene

1895 auf der Werft E.Niemand in Boitzenburg an der Elbe gebaut, fährt das Schiff „Melpomene“ im Gegensatz zu anderen Ewern (ein kleiner, aus Friesland stammender Segelschifftyp) mit zwei Masten. Heute vermitteln Mitgliederinnen und Mitglieder des Fördervereins Seemännisches Wissen und Weitergabe von Traditioneller Seemannschaft an Kinder und Jugendliche.

Ort: Deutsches Hafenmuseum Zeit: 11-17 Uhr

Hafengeburtstag Hamburg: Maritimer Flohmarkt

Am historischen Museumshafen Övelgönne können Flohmarkt-Begeisterte am Sonntagvormittag durch viele Stände schlendern und vielleicht etwas Schönes entdecken.

Ort: Auf dem Ponton des Museumshafen Övelgönne Zeit: 11-14 Uhr

Ausstellung an Bord der Fregatte „Bayern“

Wer sich für die Ausstattung eines deutschen Marineschiffs interessiert, der sollte hier mal vorbeischauen. Die Veranstalter des Hamburger Hafengeburtstages bitten um Verständnis, dass auch Sicherheitsgründen keine Taschen, Rucksäcke oder ähnliche Gegenstände auf die internationalen und deutschen Marineschiffe mitgeführt werden dürfen.

Ort: Überseebrücke Hamburg Zeit: 11.30 – 13.30 Uhr

Hafengeburtstag Programm: SOS – Retter in Aktion

An den St. Pauli Landungsbrücken stellen Hamburgs Retterinnen und Retter am Sonntagmittag ihre tägliche Arbeit auf dem Wasser vor. Mit dabei: Die Wasserschutzpolizei, Hubschrauber der Marine, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Hamburg Port Authority.

Ort: St. Pauli Landungsbrücken: Zeit: 11.45-12.30 Uhr

Hafengeburtstag: Showfahrt der Segel- und Motoryachten

Am Sonntagmittag wird der Hamburger Hafen Schauplatz für Segel- und Motoryachten. Am besten lässt sich das Spektakel an einem guten Platz an den Landungsbrücken beobachten.

Ort: St. Pauli Landungsbrücken Zeit: 13 Uhr

Hafengeburtstag Programm: Die berühmte Auslaufparade

Das darf bei keinem Hafengeburtstag fehlen! Die Auslaufparade bildet wie jedes Jahr das Highlight des Programms. Vor eindrucksvollem Hafenpanorama verabschieden sich mehr als 100 Schiffe vom Hafengeburstag. Mit dabei: Die Bundespolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk sowie Traditions- und Museumsschiffe.

Ort: St. Pauli Landungsbrücken Zeit: 15-16 Uhr

Hafengeburtstag: Rundgang Kontorhausviertel

Am Sonntagnachmittag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, bei einem geführten Rundgang Hamburgs Speicherstadt und das Kontorhausviertel mit einem Ausblick auf die HafenCity zu erleben. Stopps werden dabei unter anderem am berühmten Chilheaus, dem Sprinkenhof, sowie den tradtionellen Lagehräusern der Speicherstadt gemacht.

Ort: Jacobikirche, Bugenhagenstraße, Ecke Barkhof Zeit: 15 Uhr Kosten: 16 Euro

Der Samstag ging bereits mit einem Zuschauermagnet zu Ende: Um 21.45 Uhr waren die Schiffssirenen in weiten Teilen der Stadt zu hören. Im Zentrum stand zudem ein Feuerwerk an Bord eines Aida-Kreuzfahrtschiffe. (aba)