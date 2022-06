Discovery Dock: Hamburgs neue Erlebniswelt eröffnet

Einmal quer über Hamburg fliegen oder die Ausschreitungen beim G20-Gipfel im Jahr 2017 als MOPO-Reporter hautnah miterleben: Das und noch mehr ist dank VR-Brillen seit Donnerstag für Besucher des Discovery Docks in der HafenCity möglich. Bei der Neueröffnung der Erlebniswelt am Kaiserkai 60 zeigten sich die Besucher begeistert.

In der neuen Virtual-Reality-Welt des Discovery Dock Hamburg (gehört zur MOPO) wird Interaktivität großgeschrieben. Das erlebte unter anderem die HSV-Stadionmoderatorin Christina Rann, die am Donnerstag vor Ort war.

Discovery Dock: Als MOPO-Reporter beim G20-Gipfel

Sie probierte zwei VR-Ausstellungen und flog zunächst mit einem Auto über die Stadt. „Es ist Wahnsinn, wie schnell man Zeit und Raum vergisst, weil alles so echt aussieht“, so Christina Rann im Anschluss. Bei ihrem Rundflug habe sie unter anderem die Elbe, das „Spiegel“-Gebäude und die Alster durch ihre Brille gesehen. „Das hat Heimatgefühle geweckt und gleichzeitig für einen Perspektivwechsel gesorgt.“ Sie saß mit einer Gruppe Besucher im Auto und empfahl: „Probiert die Tour ruhig zusammen mit Fremden aus – durch so ein Erlebnis lernt man schnell neue Leute kennen!“

Anschließend ging es in die VR-Ausstellung zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel im Jahr 2017 in der Schanze. Hier schlüpft der Besucher in die Rolle eines MOPO-Fotoreporters vor Ort. „Das hat mich sehr bewegt“, sagt Christina Rann. „Man steht zwar hinter einem Absperrband, fühlt sich aber dennoch nicht ganz sicher in der Situation. Es ist gut und wichtig, dass man in der Ausstellung Informationen zu den Ereignissen bekommt und die VR-Reise nicht unkommentiert bleibt.“

Das Discovery Dock Am Kaiserkai 60 hat noch viel mehr zu bieten – unter anderem Einblicke in das MOPO-Archiv mit Artikeln über wichtige Hamburger Persönlichkeiten. Insgesamt gibt es acht Ausstellungen und drei Hörstationen. „Das Discovery Dock macht Geschichte erlebbar“, lautet das Urteil von Christina Rann. Tickets für die Ausstellung können Sie unter https://discovery-dock.de/ buchen.