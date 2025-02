Großdemos am Wochenende: Zehntausende in der City erwartet

Im Wahlkampf-Endspurt wird es am Samstag, einen Tag vor der Bundestagswahl, noch einmal richtig voll in der Hamburger Innenstadt. Rund 80.000 Menschen werden bei zwei Demonstrationen gegen Rechts erwartet. Auch in Heimfeld sollen zwei kleinere Protestversammlungen gegen den Auftritt eines AfD-Abgeordneten stattfinden.

Den Auftakt macht um 12 Uhr die Demonstration „Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt“. Mitorganisatoren sind unter anderem Fridays For Future, der DGB Hamburg, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Türkische Gemeinde.

Demo „gegen Spaltungsversuche“

Startpunkt des Demonstrationszuges ist die Willy-Brandt-Straße. Von dort geht es über die Landungsbrücken, Millerntorplatz und Ludwig-Erhard-Straße zurück zum Ausgangspunkt. Den Organisatoren gehe es darum, „ein klares Zeichen gegen Spaltungsversuche“ zu setzen. Wie bereits bei der Demonstration „Hamburg hält dagegen“ am 1. Februar, bei der rund 65.000 Teilnehmer vor Ort waren, sind der Migrationsvorstoß von Friedrich Merz und das Erstarken der AfD Kerngegenstand der Proteste.

Eine rhythmischere Form des Protests strebt der Veranstalter „KlareKante.Konzerte“ an. Ab 13.30 Uhr werden etwa 25.000 Personen durch die Polizei am Glockengießerwall erwartet, bevor die Demonstration „Klare Kante gegen Rechts“ als Demo-Rave mit Lkw, DJs und Live-Acts loszieht. „Wir verlegen die Disco auf die Straße und nehmen alle mit, die sich unseren Vorstellungen einer solidarischen und offenen Gesellschaft anschließen möchten“, schreibt der Veranstalter auf Instagram.

Demos in Heimfeld gegen AfD-Auftritt

Auch auf der anderen Elbseite kommt es am Samstag in Heimfeld zu Versammlungen gegen Rechts. Konkret ist der AfD-Wahlkampfabschluss in der Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle um 16 Uhr wohl einigen Harburgern ein Dorn im Auge. Am S-Bahnhof Heimfeld sollen nach Angaben der Polizei deshalb zwei Veranstaltungen mit dem Namen „Faschismus 2.0 verhindern“ und „Und Tschüß“ stattfinden, bei denen 500 und 100 Teilnehmer erwartet werden.