Großangriff auf Israel: Soli-Kundgebung in Hamburg geplant

Nach dem massiven Raketenangriff der islamistischen Hamas am Samstagmorgen sind bereits mehrere Hundert Menschen tot, Tausende sind verletzt. Die Polizei in Norddeutschland bewacht verstärkt jüdische Gemeinden. In Hamburg gibt es am Montag eine Solidaritätskundgebung.

„Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei der Bevölkerung Israels und den Israelis, die gegen die Hamas kämpfen müssen, die vor den Angriffen am Feiertag Simchat Tora in Schutzbunker fliehen müssen oder die Angehörige verloren haben“, heißt es im Aufruf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Hamburg: Montag Kundgebung „für Israel und gegen Antisemitismus“

Am Montagabend um 18 Uhr soll daher „ein Zeichen für Israel und gegen Antisemitismus“ vor dem Hamburger Rathaus gesetzt werden. „Wir befürchten, dass hierzulande antisemitische Akteure die legitime Verteidigung durch Israel missbrauchen werden, um Gewalt gegen Jüdinnen und Juden auch in Hamburg zu schüren“, hieß es weiter.

Kundgebung, 09.10. 18 Uhr vor dem RathausUnsere Gedanken sind in diesen Stunden bei der Bevölkerung Israels und den… Posted by Deutsch-Israelische Gesellschaft Hamburg on Sunday, October 8, 2023

Man fordere die Stadtpolitik auf, sich dem entgegenzustellen. Nähere Angaben, etwa zur erwarteten Teilnehmerzahl, konnten die Organisatoren wegen der Kurzfristigkeit zunächst nicht machen. (dpa/mp)