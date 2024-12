Oliver Ludwig, ein achtjähriger Junge, stirbt. Sein 13-jähriger Bruder Thomas erleidet schwerste Verbrennungen. Das dritte Opfer, der zehnjährige Stefan Behrmann, verliert die rechte Hand. Am 6. September 1979 kommt es im Keller des Wohnhauses Lüdersring 137 in Lurup zu einer Explosion. Das Unglück bringt einen der größten Umweltskandale in der Geschichte Hamburgs ans Licht. Die Stoltzenberg-Affäre. Es kommt raus, dass etliche Hamburger Behörden von den Zuständen auf dem Gelände der Chemiefabrik in Eidelstadt wussten, aber jahrzehntelang nichts unternommen hatten.