Top-Lage mitten in der Hamburger Altstadt, zwischen Speicherstadt und City: ein Wohntraum für viele Hamburgerinnen und Hamburger. Schon seit Längerem ist geplant, dass das ehemalige Parkhaus an der Neuen Gröningerstraße zu einem Wohnquartier umgebaut wird, doch die Finanzierung stand auf der Kippe – jetzt greift die Stadt dem Projekt unter die Arme. Wie geht es nun mit dem „Gröninger Hof“ weiter?

1963 erbaut, knapp 60 Jahre lang als Parkhaus genutzt, nun seit drei Jahren gesperrt: Das Gebäude in der Neuen Gröningerstraße 12 ist in der Zwischenzeit ziemlich verfallen. Von außen ein grauer Klotz, es erinnert an einen Plattenbau.

Neues Wohnquartier in der Altstadt geplant

Doch das soll sich nun ändern: Pläne für ein modernes Wohn- und Arbeitsquartier liegen auf dem Tisch. Im Sommer 2021 hat das Architekturbüro „Duplex“ die Ausschreibung gewonnen. Die Visualisierung zeigt, wie das Projekt auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück aussehen soll: ein lichtdurchfluteter Innenhof, viele Grünflächen, viel Holz.

Der Entwurf zeigt, wie der Innenhof des ehemaligen Parkhauses gestaltet werden soll. Duplex Architekten Der Entwurf zeigt, wie der Innenhof des ehemaligen Parkhauses gestaltet werden soll.

Eigentümerin des Grundstücks und des Parkhauses ist die Stadt Hamburg, die der Genossenschaft „Gröninger Hof“ die Fläche samt Gebäude im Mai 2018 an die Hand gab. Doch die Finanzierung des Projekts stand auf der Kippe – die Vorständin der Genossenschaft, Philippa Dorow, sprach Anfang vergangenen Jahres von einer „Risikophase“.

So soll der Gröninger Hof mit Blick von der Straße aussehen. Duplex Architekten So soll der Gröninger Hof mit Blick zur Straße aussehen.

Um Kredite beantragen zu können, sei nämlich ein Eigenkapitalanteil von 20 Prozent bis Ende 2022 nötig. „Einen Teil davon beziehen wir aus Mitgliedsbeiträgen“, so Philippa Dorow. „Bei Eintritt zahlen unsere Mitglieder 1050 Euro. Wenn sie in dem Parkhaus später eine Wohnung beziehen möchten, erwerben sie zusätzlich nutzungsbezogene Pflichtanteile.“

Bedeutet also: Wer selbst in die Neue Gröningerstraße einziehen möchte, bezahlt im Voraus 600 Euro pro Quadratmeter. „Diese Summe zahlen wir bei Auszug an das Mitglied wieder zurück“, sagt Dorow.

Stadt gibt 400.000 Euro für den Gröninger Hof

Die für die Kreditanträge erforderlichen 20 Prozent – circa 5,6 Millionen Euro – seien laut Dorow zwar nicht erreicht worden, aber die Stadt greift dem Projekt unter die Arme: 400.000 Euro werden aus dem „Sanierungsfonds Hamburg 2030“ dazugegeben, wie es jüngst in einer Mitteilung des rot-grünen Senats heißt.

„Das Konzept des Gröninger Hofs in der Innenstadt ist für Hamburg ein innovatives Vorhaben: Wo früher parkende Autos auf acht Etagen standen, soll jetzt bezahlbarer Wohnraum für alle entstehen“, so Dirk Kienscherf, Vorsitzender der SPD-Fraktion als Begründung der Finanzspritze.

Die Stadt fördert das Projekt zusammen mit der Investitions- und Förderbank (IFB) auf 40 Jahre, um die späteren Mieten zu subventionieren. 12,60 Euro sollen die Wohnungen pro Quadratmeter kosten: Die Mieter zahlen 6,70 Euro, die IFB den Rest.

„Die 400.000 Euro von der Stadt sind ein wichtiger Baustein für den Schritt von der Planung zur Realisierung“, so Philippa Dorow im Gespräch mit der MOPO. Das Geld sei zudem als Zeichen der Stadt zu verstehen, dass die Schwerpunkte des Projekts, nämlich unter anderem bezahlbares Wohnen, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, unterstützenswert seien.

Dorothea Heintze (r.) und Philippa Dorow (l.) aus dem Vorstand der Genossenschaft Gröninger Hof stehen mit dem „Duplex“-Architekten Christof Weber vor dem alten Parkhaus. Patrick Sun Dorothea Heintze (r.) und Philippa Dorow vom Vorstand der Genossenschaft Gröninger Hof stehen mit dem „Duplex“-Architekten Christof Weber vor dem alten Parkhaus.

Wie geht es jetzt mit dem Projekt weiter? Zunächst einmal werde laut Dorow Ende Januar der Bauantrag gestellt. Bei der Planung müssten noch Details geklärt werden – vor allem der Brandschutz stehe hier im Vordergrund.

Gröninger Hof soll 28 Millionen Euro kosten

Ursprünglich sind für das Projekt insgesamt 28 Millionen Euro veranschlagt worden. „Die Kostenberechnung wird nun noch einmal geschärft“, so Dorow. Erst dann werde sich zeigen, ob es bei diesem Betrag bleibt.

Und wann können die ersten Menschen in die Neue Gröningerstraße 12 einziehen? Vorständin Philippa Dorow: „Es ist geplant, dass das Projekt 2025 bzw. 2026 abgeschlossen wird. Die Fertigstellung ist auch abhängig von der Dauer des Genehmigungsverfahrens des Bauantrages.“