Zum 83. Jahrestag der Pogromnacht erinnern die Menschen in Hamburg am Dienstag mit mehreren Veranstaltungen an die ermordeten Juden in ihrer Stadt.

Um 15.30 Uhr gibt es auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel eine Mahnwache mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. An diesem Ort hatten die Nationalsozialisten am 9. November 1938 die Bornplatz-Synagoge angezündet. Unter dem Motto „Grindel leuchtet“ stellen die Menschen überall in der Stadt Kerzen neben die Stolpersteine, die vor den Häusern auf die ehemaligen jüdischen Bewohner hinweisen.

Hamburg: Synagoge soll wieder aufgebaut werden

Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten Synagogen in ganz Deutschland angezündet. Auch in Hamburg wurden etliche jüdische Einrichtungen zerstört, darunter die Bornplatz-Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz in der Nähe der Universität.

Das Bethaus war bis 1938 das Wahrzeichen jüdischen Lebens in der Hansestadt und soll nun wieder aufgebaut werden. (dpa)