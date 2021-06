Grausamer Fall: Prozess gegen den Totschläger von Billstedt

Der Tote lag drei Tage lang unbemerkt in einem Hotelapartment, bevor sein Killer sich der Polizei stellte und schilderte, was er seinem Mitbewohner angetan hatte. Am Montag beginnt der Prozess gegen den 41-jährigen Marciej W. vor dem Hamburger Landgericht.

Marciej W. ist wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen vor, seinem 39-jährigen Mitbewohner in dem Hotelapartment an der Billstedter Hauptstraße einen Metallstock mehrfach auf den Kopf geschlagen zu haben. Offenbar waren die beiden Männer zuvor heftig in Streit geraten.

Hamburg-Billstedt: Opfer starb an Schädel-Hirn-Trauma

Das Opfer habe durch die dumpfe Gewalteinwirkung ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, an dem es schließlich verstarb. Das war am 14. September 2019, einem Freitag.

Erst am Montagmittag tauchte Marciej W. stark alkoholisiert auf einer Polizeiwache in Winterhude auf, um ein Geständnis abzulegen. Ein sofort zum Tatort entsandter Notarzt konnte nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen. Laut Polizei war Marciej W. „umfassend geständig“. (ng)