Von wegen goldener Oktober: Jetzt wird’s ungemütlich in Hamburg

Nach einigen Tagen „Goldener Oktober“ versteckt sich die Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein ab Sonntag wieder langsam hinter grauen Regenwolken. Gerade zu Beginn der neuen Woche darf der Regenschirm nicht zu Hause vergessen werden.

Nach einem freundlichen Samstag hängen am Sonntag einige Wolken über Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Sonne schafft es trotzdem, sich gelegentlich durchzukämpfen. In Hamburg erreichen die Temperaturen 14 Grad. In der Nacht ziehen wieder dicke Wolken auf, meist aber ohne Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad.

Mehr Regen, aber höhere Temperaturen

Mit Beginn der neuen Woche verabschiedet sich die Sonne aus dem Norden: Es wird grau und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 14 und 16 Grad. An der See weht ein teils frischer Wind. Auch die Nacht bleibt stark bewölkt und immer wieder regnet es bei Tiefstwerten zwischen zehn und zwölf Grad.

Der Dienstag bringt keine Abwechslung: Regenschauer und graue Wolken stehen auf dem Programm. Dabei klettern die Temperaturen noch einmal auf 19 Grad. Nachts kühlt es sich in Hamburg auf etwa zwölf Grad runter, es bleibt bewölkt und regnerisch. (mp)