Sie hetzen gegen Christen und Juden und träumen von einem türkischen Großreich: Nachdem ein türkischer Nationalspieler bei der EM den „Wolfsgruß“ gezeigt hat, werden die Verbotsforderungen für die „Grauen Wölfe“ immer lauter – der Druck auf Innenministerin Nancy Faeser wächst. Auch eine Hamburger Politikerin wird gegenüber der MOPO deutlich – und kritisiert SPD und CDU. Wer sind die „Grauen Wölfe“? Und wie groß ist die Gruppierung in Hamburg? Der Verfassungsschutz hat die Anhänger im Visier – und erklärt, was das Ziel der Bewergung in Deutschland ist.