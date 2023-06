Die gute Nachricht des Tages: HVV-Schülerticket wird schon bald kostenlos

Mit Bus und Bahn kostenlos durch Hamburg fahren – für Schülerinnen und Schüler soll das schon bald Realität werden. Schrittweise hat der Senat den Preis für die Schülerkarte bereits reduziert, seit Mai liegt er bei 19 Euro im Monat. Doch da geht noch mehr: Die MOPO hat jetzt erfahren, ab wann Schülerinnen und Schüler in Hamburg komplett kostenlos unterwegs sein werden.

SPD und Grüne hatten schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Preis für das Schülerticket schrittweise auf Null Euro reduziert werden soll. Seit August 2021 kostete die HVV-Abokarte statt 42,50 Euro nur noch 30 Euro, seit Mai 2023 als hvv-Deutschlandticket nur noch 19 Euro. Jetzt gibt es endlich genauere Pläne, wann die Karte kostenlos sein soll.

HVV: Schülerticket in Hamburg wird kostenlos

„Ab nächstem Jahr möchten wir, dass in ganz Hamburg alle Schülerinnen und Schüler kostenlos Bus und Bahn fahren können“, verkündete Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vergangene Woche auf einer Veranstaltung in Altona. Die MOPO fragte beim Senat nach, was das konkret bedeutet.

„Vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft planen wir, ein kostenloses Schülerticket im Verlaufe des 2. Halbjahres 2024 einzuführen“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch. Ob Schülerinnen und Schüler dann wie mit dem hvv-Deutschlandticket auch bundesweit zum selben Tarif fahren? Das steht noch nicht fest. Die weitere Ausgestaltung werde im nächsten Jahr im Lichte der Erfahrungen mit dem Deutschlandticket geklärt, heißt es aus der Finanzbehörde.

HVV: Diese Schulkinder dürfen schon jetzt gratis fahren

Das kostenlose ÖPNV-Ticket für Schülerinnen und Schüler sei ein „zentrales Wahlversprechen der SPD” gewesen und im Koalitionsvertrag noch für diese Legislaturperiode vereinbart worden, sagte Dressel.

„Ein günstiges und künftig auch beitragsfreies Schülerticket ist ein Baustein für ein familienfreundliches Hamburg, neben der kostenfreien Grundbetreuung in Kitas und der Ganztagsbetreuung an allen Schulen“, so Dressel weiter. Er wies außerdem darauf hin, dass Schulkinder im Leistungsbezug mit Sozialrabatt sogar jetzt schon gratis fahren können.