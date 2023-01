Mitten im Hafen soll ein ganz neuer Stadtteil entstehen – und den will der Senat höchstselbst planen. Was haben die Verantwortlichen dort vor? Die MOPO gibt einen Überblick.



Die Planungshoheit liegt nicht länger beim Bezirk: Hamburgs neuer Super-Stadtteil wird ab sofort vom Senat geplant. Das teilten die Behörden am Dienstag offiziell mit.



Was hat die Stadt dort vor? Das Quartier soll Vorbild-Charakter haben und Vorzeige-Areal werden: Das Verkehrskonzept legt etwa Schwerpunkte auf Fahrradverkehr und E-Mobilität. Auch für die einzelnen Gebäude wird auf eine ökologische Energieversorgung mit Gründächern und begrünten Fassaden Wert gelegt.