Da liegt er auf der Weide, ein hellbrauner Berg, prachtvolle Hörner, die Augen genüsslich geschlossen. Dass Ochse Goofy im Sommer 2024 so friedlich in der Butjadinger Sonne döst, war nicht vorgesehen bei seiner Geburt in Tirol im Jahr 2018. Eigentlich wäre sein Leben nach wenigen Monaten zu Ende gewesen, stattdessen wurde Goofy zum berühmtesten Ochsen Hamburgs und landete schließlich auf Hof Butenland an der niedersächsischen Nordseeküste. Die MOPO besuchte den sanften Giganten, der sich zum Liebling aller Bewohner des Lebenshofes entwickelt hat – obwohl es am Anfang durchaus Vorbehalte bei den Damen in der Herde gegeben hat.

Als Goofy 2018 als kleines „Allgäuer Braunvieh“ auf einer Tiroler Alm zur Welt kam, waren zufällig ein paar Hamburger Schüler auf Klassenfahrt anwesend – und beschlossen: Das neugeborene Bullenkalb, von den Kindern Goofy getauft, soll nicht geschlachtet werden, jedenfalls nicht nicht so früh, wie es für Kälber in der Milchwirtschaft üblich ist. Die Klasse des Walddörfer Gymnasiums überzeugte Lehrer und Schulleitung, dass Goofy nach Hamburg kommt, ins Museumsdorf Volksdorf, wo die Achtklässler sich im Rahmen eines Schulprojektes liebevoll um das Rinderkind kümmerten.