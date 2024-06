Gold und Luxusuhr geklaut: Beim zweiten Bruch wird das Frauen-Trio beobachtet

Gemeinsam sollen sie versucht haben, in mehrere Wohnungen einzubrechen und dabei wertvollen Schmuck mitgehen zu lassen. Nun müssen sich drei Frauen vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Wohnungseinbruchsdiebstahl, Bandendiebstahl, Verabredung zu einem Verbrechen – die Liste an Vorwürfen gegen die drei Angeklagten ist lang. Am Mittag des 13. Dezember 2023 sollen die drei Frauen (27, 37 und 41 Jahre alt). die Wohnungstür der Geschädigten A. in einem Mehrfamilienhaus in der Magdalenstraße (Rotherbaum) aufgebrochen und die Wohnung durchsucht haben.

Einbrecher-Bande wurde bei Tat überrascht

Dabei sollen sie unter anderem mehrere Goldschmuckstücke und eine Armbanduhr der Luxus-Marke Givenchy gestohlen haben. Damit nicht genug: Anschließend soll die Gruppe auch ihr Glück in der Erdgeschosswohnung eines Nachbarhauses versucht haben. Während sich die 27-jährige auf die Terrasse der Wohnung begeben habe, sollen die beiden anderen Frauen in einiger Entfernung Schmiere gestanden haben.

Ein Zeuge ist dabei auf die 27-Jährige aufmerksam geworden und rief die Polizei. Die Angeklagten sollen noch versucht haben, zu flüchten – im Bereich der Böttgerstraße wurden die Frauen dann aber von Polizeibeamten festgenommen. Die Beamten fanden zudem Teile des gestohlenen Schmucks. Am Montag müssen sich die drei Frauen ab 9.15 Uhr vor dem Landgericht Hamburg verantworten. (mp)