Sie wird schon mit großer Spannung erwartet: die „Götheborg of Sweden“, das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt. Am Freitag (19. Mai) wird es um 17.30 Uhr in Hamburg festmachen – und zwar zum ersten Mal überhaupt. Vor Anker geht es an der Überseebrücke. Die MOPO erklärt, wann Interessierte die Möglichkeit haben, das imposante Schiff zu besichtigen.

Sie wird schon mit großer Spannung erwartet: die „Götheborg of Sweden“, das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt. Am Freitag (19. Mai) wird es um 17.30 Uhr an der Überseebrücke festmachen – es besucht zum ersten Mal überhaupt die Hansestadt. Die MOPO erklärt, wann Interessierte die Möglichkeit haben, das imposante Schiff zu besichtigen.

Hamburg ist bereits der fünfte Hafen, den die „Götheborg of Sweden“ auf ihrer großen Promotion-Tour 2023 durch Europa ansteuert. Im März war das Schiff in Barcelona gestartet und zuletzt in Rotterdam zu Gast. Die Ankunft in Hamburg wird nicht zu überhören sein, denn das Schiff wird die Hansestadt mit acht Salutschüssen aus seinen Kanonen begrüßen.

Für die Fahrt mit dem Schiff ist eine Besatzung von 70 Personen erforderlich: eine zwanzigköpfige Crew sowie etwa 50 zahlende Gäste, die als Deckhands mitsegeln. Robin Olsson/hfr Für die Fahrt mit dem Schiff ist eine Besatzung von 70 Personen erforderlich: eine zwanzigköpfige Crew sowie etwa 50 zahlende Gäste, die als Deckhands mitsegeln.

Größtes hochseetaugliches Holzsegelschiff der Welt

Das Schiff ist die originalgetreue Kopie eines traditionellen Handelsschiffs der Swedish East India Company aus dem 18. Jahrhundert, das 1745 vor Göteborg auf Grund lief, sank und dann 1984 – also mehr als zwei Jahrhunderte später – geborgen wurde. Der Nachbau dauerte acht Jahre: von 1995 bis zum Stapellauf im Jahr 2003. Mit einer Verdrängung von fast 1200 Tonnen handelt es sich bei der „Götheborg of Sweden“ heute um das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt.

Für die Fahrt mit dem Schiff ist eine Besatzung von 70 Personen erforderlich: An Bord sind eine 20-köpfige feste Crew sowie etwa 50 zahlende Gäste, die als „Deckhands“ mitsegeln. Seit 2005 geht die „Götheborg of Sweden“ regelmäßig auf Fahrt und wird in jedem Hafen, den sie anläuft, zum Publikumsmagneten. Von 2005 bis 2007 segelte sie auf der historischen Route nach Asien und zurück, darauf folgten mehrere Europatouren. 2022 war der Segler in 13 Städten in insgesamt elf Ländern zu Gast, wobei insbesondere ihr Besuch in London mit Passage der Tower Bridge ein breites Medienecho fand. Über 60.000 Menschen nutzten 2022 die Gelegenheit, das Schiff zu besichtigen und 500 erlebten als „Deckhands“ aus erster Hand, was es bedeutet, ein Handelsschiff wie im 18. Jahrhundert zu segeln.

Ein traumhaftes Foto: Die „Götheborg of Sweden“ angestrahlt vom Sonnenuntergang. Svenska Ostindiska Companiet Ein traumhaftes Foto: Die „Götheborg of Sweden“ angestrahlt vom Sonnenuntergang

Sie ist in jedem Hafen der Publikumsmagnet schlechthin

Hamburg ist auch deshalb eine bedeutender Zwischenstopp auf der Europatour 2023 der „Götheborg of Sweden“, da das schwedische Logistikunternehmen Greencarrier Consolidators, eine Tochtergesellschaft der Schiffseignerin Greencarrier Group, im April dieses Jahres eine neue Niederlassung in Hamburg eröffnet hat: „Für die Logistikbranche ist Hamburg ein strategisch wichtiger Standort“, so Stefan Björk, Inhaber der Greencarrier Group. „Hamburg wird als unser Gateway für die nordischen Länder fungieren und darüber hinaus Dienstleistungen für andere Märkte in Europa ermöglichen. Entsprechend wichtig war es uns, dass die ,Götheborg of Sweden‘ nach Aufenthalten in Sète, Gibraltar, auf Jersey und in Rotterdam nun auch hier Station macht, so dass wir unsere Kunden und Partner und natürlich auch alle interessierten Hamburger an Bord willkommen heißen können. Dieses einzigartige Schiff verkörpert wie kein zweites den Handel und ist ein Symbol dafür, dass alles möglich ist.“

Wo immer sich die "Götheborg of Sweden" zeigt, ist sie der Publikumsmagnet schlechthin. Svenska Ostindiska Companiet Wo immer sich die „Götheborg of Sweden“ zeigt, ist sie der Publikumsmagnet schlechthin.

Sie möchten das Schiff besichtigen? Hier erfahren Sie, wann das möglich ist

Während ihres Aufenthalts in Hamburg ist die „Götheborg of Sweden“ am Wochenende (20. und 21. Mai) sowie am Dienstagnachmittag (23. Mai) für Besichtigungen geöffnet. Am Morgen des 24. Mai sticht der imposante Segler dann wieder in See: Um 9 Uhr verlässt das Schiff den Hafen und nimmt Kurs auf Göteborg, wo es am 2. Juni die 400-Jahr-Feier der Stadt eröffnen wird.

Acht Jahre dauerte der Nachbau des traditionellen Handelsschiffs: von 1995 bis 2003. Svenska Ostindiska Companiet Acht Jahre dauerte der Nachbau des traditionellen Handelsschiffs: von 1995 bis 2003.

Liegezeiten der „Götheborg of Sweden“ im Hamburger Hafen: Freitag, 19. Mai , 17.30 Uhr bis Dienstag, 24. Mai, 9 Uhr. Geöffnet für Besichtigungen ist das Schiff: Samstag, 20. Mai von 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19.15 Uhr) und am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 20 Uhr Uhr (letzter Einlass 19.15 Uhr). Schließlich ist eine Besichtigung auch noch am Dienstag, 23. Mai, möglich, und zwar von 12 bis 14.30 Uhr (letzter Einlass 13.30 Uhr).