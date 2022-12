Gönnen Sie sich tolle Wohnideen aus Schaumstoff!

Die Schaumstoffschwestern verlosen fünf Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro

Die Weihnachtszeit bedeutet auch, dass das alte Jahr sich langsam dem Ende neigt und das neue bereits in den Startlöchern steht. Warum nicht zum Jahresbeginn auch zuhause für frischen Wind sorgen und die Einrichtung erneuern? Die Schaumstoffschwestern Lübke machen Ihnen die Entscheidung leichter, indem sie für unser heutiges Gewinnspiel fünf Gutscheine à 100 Euro zur Verfügung stellen. Dazu gibt es auch heute wieder die zusätzliche Chance auf die Kreuzfahrt zu den europäischen Metropolen an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Bei den Schaumstoffschwestern bekommt man individuell angefertigte Schaumstoffprodukte aller Art. Ob Zuschnitte und Matratzen nach Maß, Polster für Boot, Wohnwagen oder Caravan, bunte Spielpolster für die Kids bis hin zu Sofas und Sitzmöbeln aus eigener Produktion – es gibt quasi Nichts was die patenten Schwestern nicht aus Schaumstoff zaubern können. Besonders beliebt sind die SCHAUMSTOFF LÜBKE Wohnlandschaften, wie das 6-teilige Q-System (Foto). Es ist variabel, zeitlos und sehr langlebig – was besonders Familien zu schätzen wissen. Im Domizil in der Schnackenburgallee gibt es auch einen eigenen Polsterei-Service, ein grosses Matratzenstudio und eine tolle Auswahl an schönen Wohnaccessoires, im Dezember sogar eine eigene Weihnachtsabteilung mit vielen festlichen Deko-Ideen.

Die Schaumstoffschwestern erreichen Sie von der A7 (Ausfahrt Volkspark) oder aus der City über den Holstenkamp. Parken ist auch kein Problem: Ausreichend Parkplätze gibt es direkt vor der Tür.

Adresse: Schnackenburgallee 13, 22525 Hamburg, Tel.: 040 98261555,

www.schaumstoff-luebke.de

Gewinnspielfrage: Aus wie vielen Teilen besteht das abgebildete Q-System?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 05.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb