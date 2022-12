Gönnen Sie sich HOLIDAY ON ICE mit der ganzen Familie!

Heute verlosen wir 2 x 4 Tickets für den Klassiker der Eiskunstlauf-Shows

HOLIDAY ON ICE, das ist Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau. Mit A NEW DAY ist die Eis-Show in diesem Winter zurück in Hamburg und präsentiert vom 9. bis 12. Februar nicht weniger als die aufwändigste Produktion ihrer Geschichte. Für die Show am 12. Februar 2023 um 13 Uhr können heute 2 x 4 Tickets gewonnen werden. Beantworten Sie unsere Gewinnfrage und drücken Sie die Daumen! Und wenn Sie auch noch unsere Zusatzfrage beantworten, haben Sie außerdem die Chance auf eine Reise an Bord der „MSC Virtuosa“ ab/bis Hamburg zu den Metropolen Europas.

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis, spürt man von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik. A NEW DAY verbindet modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Show-Erlebnis. Erzählt wird die emotionale Geschichte von Aurora, die die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten kennenlernt.

„Wir haben die Messlatte erneut ein großes Stück höher gelegt“, erläutert Produzent und CEO Peter O’Keeffe. „A NEW DAY ist eine technische und künstlerische Meisterleistung unseres internationalen Kreativ-Teams und beweist einmal mehr, warum HOLIDAY ON ICE die weltweit beliebteste Eisshow ist. Das Ergebnis ist eine Show der Superlative und ein weiterer Meilenstein unserer knapp 80-jährigen Geschichte.“

Gewinnspielfrage: Wessen Geschichte erzählt A NEW DAY?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 16.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 17.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb