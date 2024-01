Attacken mit abgebrochenen Flaschenhälsen, Verletzungen durch Stürze in Scherben – nach wie vor sind Glasflaschen ein großes Problem auf dem Kiez. Um das in den Griff zu bekommen, hat die Davidwache nun ein ungewöhnliches Projekt gestartet – gemeinsam mit den Kiezkünstlern Ray de la Cruz, Lilli Waterkant und Studentinnen.

Attacken mit abgebrochenen Flaschenhälsen, Verletzungen durch Scherben – nach wie vor sind Glasflaschen ein großes Problem auf dem Kiez. Um das in den Griff zu bekommen, hat die Davidwache nun ein ungewöhnliches Projekt gestartet – gemeinsam mit den Kiezkünstlern Ray de la Cruz und Lilli Waterkant.

Mit Glasscherben übersäte Gehwege und leere Flaschen in Hauseingängen gehören zum Alltag auf St. Pauli. Dabei gilt seit 2009 ein Glasflaschenverbot auf dem Kiez. Doch daran halten sich nur wenige. „Glasflaschen sind nach wie vor ein Riesenthema. Körperverletzungen mit Glasflaschen oder Stürze in Scherben kommen häufig vor. Wir werden auch in Zukunft wieder Schwerpunkteinsätze durchführen“, sagt Andreas Prüß, Bürgernaher Beamter der Davidwache.

Kaum Möglichkeiten, die Flaschen zu entsorgen

Das Problem: Häufig wissen Touristen nichts von dem Verbot und nehmen die Hinweisschilder über ihren Köpfen nicht wahr. Zudem gibt es zu wenig Möglichkeiten, die Flaschen zu entsorgen. „Wenn ich den Leuten sage, dass Glasflaschen verboten sind, bringt es wenig, wenn sie sie dann auf den Gehwegen abstellen, weil sich keine Tonne findet“, sagt der Polizist.

Die Kiezkünstler Ray de la Cruz (M.) und Lilli Waterkant (3. v. l.) mit Kunststudentinnen, Mitarbeitern der Stadtreinigung und Polizist Andreas Prüß von der Davidwache.

Der Bürgernahe Beamte ist für den Bereich um die Große Freiheit zuständig. Er machte sich zu Fuß auf die Suche nach Möglichkeiten, die Flaschen zu entsorgen. Und fand gerade mal 18 Mülltonnen. „Die Hälfte davon kaputt.“ Damit neue Tonnen nicht gleich wieder zerstört werden, wollte der Polizist für Akzeptanz sorgen. So wie bei Geschäften, die mit Graffiti bemalt wurden und seitdem keine Schmierereien mehr an der Fassade haben.

Deshalb startete der Beamte gemeinsam mit der Stadtreinigung das Projekt „Glascontainer“ und holte den Graffiti-Künstler Ray de la Cruz ins Boot. Mit Kiez-Künstlerin Lilli Waterkant, die als Dozentin an der Kunstschule Wandsbek arbeitet und sechs Studentinnen mitbrachte, machte sich Ray de la Cruz an die Arbeit. Vier Mülltonnen speziell für Flaschen wurden bereits mit Kunstwerken (unter anderem Karikaturen von Kiez-Größen) aufgepimpt. Sie sollen in den kommenden Wochen an der Großen Freiheit aufgestellt werden. Insgesamt sollen es 27 dieser bunten Behälter werden, die dann mit Ketten an Hauswänden oder Laternen festgemacht werden. „Viel Arbeit. Vier Seiten plus Deckel – für jede Tonne brauchen wir ungefähr 35 Stunden mit Grundierung, Graffiti und Malerei“, sagt Ray de la Cruz.

Der Graffiti-Künstler und die Künstlerinnen haben ihr Atelier in der Tiefgarage des Restaurants „Reeperbande“ an der Reeperbahn eingerichtet. Sie arbeiten ehrenamtlich für das Projekt. Das Material wird von Gewerbetreibenden, wie der Großen Freiheit 36, dem Colibri, Hooters, der Reeperbande und der Haspa übernommen. „Wir suchen noch nach Sponsoren, um alle Tonnen bemalen zu können“, sagt der Künstler.