Glätte und Schnee: Das neue Jahr bringt Hamburg den Wintereinbruch!

Bisher war die Jahreszeit in Hamburg vor allem von Regen, Nebel und eher milden Temperaturen geprägt. Pünktlich zum Beginn des Januars will der Winter aber doch nochmal mitmischen – und beschert uns Schneeschauer, Glätte und Temperaturen unter fünf Grad.

Der Neujahrstag eignet sich jedoch schon mal gut dafür, die guten Vorsätze in Sachen Jogging über den Haufen zu werfen. Es gibt lang anhaltenden und zum Teil kräftigen Regen, außerdem teilweise Sturmböen, bei Höchstwerten von 7 bis 9 Grad.

Freitag und Samstag winterliches Wetter in Hamburg

In der Nacht gehen die Temperaturen dann auf bis zu 1 Grad runter, die Schauer können sich mit Schnee abwechseln. Der Wind nimmt etwas ab.

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte dann nur noch bei 5 Grad, auch hier gibt es einzelne Regen- und Schneeschauer. In der Nacht wird anschließend mit Tiefstwerten von -1 Grad gerechnet, es wird glatt. Freitag und Samstag schließlich wird es dann richtig winterlich – am Freitag 2 bis 4, am Samstag 1 bis 3 Grad. An beiden Tagen kann mit Regen- und Schneeschauern gerechnet werden, in der Nacht geht es bis auf -3 Grad runter. Dazu gibt es mäßigen bis frischen Wind.