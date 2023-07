Gewitter-Woche im Norden: Jetzt soll es jeden Tag krachen

Nach den Backofen-Temperaturen am Sonntag weht seit der Nacht zu Montag endlich ein Lüftchen und der Regen brachte Abkühlung. Das große Gewitter blieb jedoch aus. Das hat sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber nur verspätet und verteilt sich nun über die ganze kommende Woche: Es blitzt und donnert fast jeden Tag.

Bis zum Nachmittag geht es heute regnerisch weiter, kurze Schauer und Gewitter ziehen von Westen kommend durch Hamburg. Es werden höchstens 24 Grad. In der Nacht zu Dienstag kühlt es sich dann weiter ab, teilweise werden es nur noch zehn Grad, höchstens 14. Das liegt an der Rückseite der Kaltfront, die über den Nordwesten zieht.

Wetter am Dienstag: Nochmal 30 Grad erwartet

Ein Zwischenhoch am Dienstag lässt den Tag freundlich beginnen, mit mehr Sonne als Wolken – das bleibt aber nicht lange so: Vom Mittelmeer schieben sich erneut schwül-heiße Luftmassen nach Deutschland. In Hamburg kann das Thermometer nochmal auf 30 Grad klettern. Vom Westen kommend entlädt sich die energiegeladene Luft später in schauerartigen Regengüssen und Gewittern.

Das bleibt auch in der Nacht zu Mittwoch so: Die Temperaturen sinken auf 17 Grad und gewittriger Regen zieht durch den Norden. Am Mittwoch schickt der Süden uns dann weitere, teils starke Gewitter. Mit Höchsttemperaturen bei 22 Grad wird es angenehm frisch.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrott-Kanus an der Alster: Bezirk will durchgreifen

Mittwoch hält sich die schwül-heiße Luft nur noch ganz im Osten und Südosten Deutschlands. In der Nacht zu Donnerstag kracht es dann hie und da nochmal. Das hält auch tagsüber an: Donner und Blitz haben immer wieder kurze Auftritte in Hamburg und Umgebung – und das bei 22 Grad.