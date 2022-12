Gewinnen Sie Tickets für René Kollo und Jay Alexander

5×2 Karten für das Live-Konzert am 29. Dezember in der Laeiszhalle

Zwei namhafte Tenorgrößen gehen auf eine besondere Entdeckungsreise: René Kollo und Jay Alexander singen romantische und weihnachtliche Abendlieder von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann. Die berühmten Lieder aus der Epoche der Romantik sind allesamt neu für Streichorchester arrangiert und in dieser Form erstmals live zu erleben. Nach der Veröffentlichung ihres Albums gehen die beiden Klassikstars nun gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester auf große Deutschlandtournee. Hier können Sie 5×2 Tickets für das Hamburg-Konzert am 29. Dezember gewinnen. Und auch heute haben Sie die Chance auf die Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Das Konzerterlebnis verbindet zwei namhafte Stimmen, die sich in ihrer Verschiedenheit gegenseitig vortrefflich ergänzen. Die beiden Sänger sind im Duett und solistisch zu hören und erzeugen damit eine ganz neue Hörerfahrung dieser großartigen Kompositionen. Mit den ihnen verbinden die Tenöre jeweils eine ganz eigene Geschichte. Beide Tenöre haben schon Repertoire einer enormen Bandbreite gesungen. Das Album „Romantische Abendlieder“, das mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester aufgenommen wurde, begeistert mit Liedern wie Schuberts „Im Abendrot“, Mendelssohns „Nachtlied“ sowie Schumanns „Mondnacht“ und dem „Wiegenlied“ von Brahms. Für Jay Alexander war die Zusammenarbeit mit dem Orchester besonders intensiv: „Man kann sich ganz anders in diese Lieder hineinlegen und die Stimme einbetten, das war eine schöne Atmosphäre. Und das Orchester hat alle Werke so differenziert und feinfühlig interpretiert – man hat gespürt, dass auch die Musiker mit Herzblut dabei waren.“ So ist ein Album mit Musik entstanden, die wie ein traumhaft-nächtlicher Spaziergang bei sternklarer Nacht anmutet.

Gewinnspielfrage: Die Lieder welcher Epoche singen die beiden Tenöre?

Übrigens: Alle, die kein Glück haben, erhalten auf reservix.de mit dem Rabatt-Code: „ABENDLIEDER" 20% Ermäßigung auf Tickets für dieses Konzert.

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

