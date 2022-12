Lassen Sie sich von dem erfolgreichen ABBA-Musical mitreißen

„Das ist das Musical, von dem wir nicht wussten, dass wir es geschrieben haben“, so Björn Ulvaeus von ABBA über MAMMA MIA!. Nach der Uraufführung 1999 in London feierte das Musical 2002 Deutschlandpremiere in Hamburg und begeisterte fünf Jahre lang das Publikum. Seit September 2022 ist das MAMMA MIA zurück in der Hansestadt. Achtmal die Woche ist es im Stage Theater Neue Flora zu sehen, und Sie können heute 2×2 Tickets gewinnen und sich selbst begeistern lassen. Dafür müssen Sie – ebenso wie für die Kreuzfahrt von MSC Cruises – einfach anrufen und die Gewinnspielfrage beantworten.

In MAMMA MIA! erzählen 22 Superhits von ABBA wie „Dancing Queen“, „Chiquitita“ und natürlich „Mamma Mia“ die humorvoll-turbulente Geschichte um Donna und ihre Tochter Sophie: Urlaubsstimmung auf einer griechischen Insel. Donna hat gleich drei Verehrer: den Draufgänger Sam, den Abenteurer Bill und den schüchternen Harry. 20 Jahre später stehen die drei Liebhaber unerwartet vor ihrer Tür. Ihre Tochter Sophie will heiraten und hat die drei zu ihrer Hochzeit eingeladen. Das Tagebuch ihrer Mutter hat ihr verraten, dass einer der drei Männer ihr Vater sein muss. Das Rätselraten beginnt. Zusätzliche Dynamik kommt in die Geschichte, als Donnas beste Freundinnen anreisen und Erinnerungen an ihre Zeiten als Gesangstrio „Donna und die Dynamos“ wieder lebendig werden.

Und das Trio reißt beim großen Finale mit Songs wie Waterloo täglich alle Zuschauer aus ihrem Sitz. Es wird gesungen, getanzt und es herrscht Partystimmung in der Neuen Flora. Rufen Sie an und feiern Sie mit etwas Glück mit, wenn es wieder heißt: MAMMA MIA!

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

