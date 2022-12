Gewinnen Sie Gutscheinhefte für den Winterdom

Auch in diesem Jahr ist der Hamburger Winterdom wieder Teil des Mopo-Weihnachtsgewinnspiels. Gleich am ersten Tag wartet eine ganz besondere Überraschung: zwei DOM-Gutscheinhefte im Wert von je 200 Euro. Noch bis zum 4. Dezember hat der Winterdom geöffnet. Neben vielen Aktion-Highlights verspricht das größte Volksfest des Nordens eine extra Portion Familienspaß samt kulinarischer Vielfalt im gemütlichen Ambiente. Es lohnt sich also mitzumachen. Dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder die zusätzliche Chance auf eine Reise. MSC Cruises stiftet eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Unter den knapp 50 Fahrgeschäften sind viele Klassiker wie das Nostalgie Karussell, die Ballonfahrt, das 55 Meter hohe Riesenrad oder der Wellenflug, die für besinnliche Momente in der Vorweihnachtszeit sorgen. Auf Action-Fans wartet ein rasanter Thrill-Ride im Predator oder das Gefühl der Schwerelosigkeit im Circus Circus. Das Infinity als eine der höchsten Loopingschaukeln überzeugt mit zahlreichen Überschlägen in 65 Metern Höhe. Auch der Familienspaß kommt mit einer Fahrt in der Achterbahn Alpen Coaster nicht zu kurz. Gruselmomente gibt es in der Geisterbahn Zombie und im Laufgeschäft Crazy Town wird die Geschicklichkeit, Hindernisse zu bewältigen, getestet.

Natürlich werden auch Spaziergänger von dem einzigartigen Charme des Winterdoms angelockt, denn das farbenfrohe Lichtermeer und die aufwendigen Beleuchtungskonzepte sorgen schon in den Nachmittagsstunden für eine ganz besondere Atmosphäre auf der DOM-Meile. Und ein DOM-Bummel mit frisch gebrannten Mandeln, Schmalzkuchen oder einer warmen Apfeltasche schmeckt ganz besonders gut.

Und nicht vergessen: morgen um 22.30 Uhr das große Abschluss-Feuerwerk mit spektakulären Licht- und Farbeffekten über der DOM-Meile.

Gewinnspielfrage: Bis wann dauert der Winterdom 2022?

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

