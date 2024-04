Gewinnen Sie ein Meet & Greet mit Käpt’n iglo!

Mit dem Frühjahr startet endlich wieder die Ausflugssaison! Und der Hafengeburtstag, der sich dieses Jahr zum 835. Mal jährt, steht auch schon vor der Tür (9. bis 12. Mai). Fährfahrten durch den Hamburger Hafen sind dabei ein großes Highlight. Der Clou: Schon ab 8. Mai 2024 fährt eine ganz besondere Fähre auf der Linie 62 des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) – die Käpt’n iglo Fähre!

Wer sie nutzen möchte, braucht natürlich keine extra Tickets, denn ein gültiges HVV-Ticket reicht aus. Zur Einweihung des neuen „Käpt’ns Kutter“ kommt Käpt‘n iglo höchstpersönlich nach Hamburg!

Gewinnen Sie ein Meet & Greet mit dem berühmten Seefahrer, dessen Glücklichmacher-Fischstäbchen seit mittlerweile 65 Jahren ein Strahlen in die Gesichter von Klein und Groß zaubern!

iglo verlost 5 x 1 exklusive Fährfahrt mit dem echten Käpt’n iglo am 8. Mai 2024. Die Fahrt findet voraussichtlich von 12 bis circa 14 Uhr statt. Fünf iglo-Fans haben nun also die Möglichkeit, dieses einzigartige Meet & Greet zu gewinnen – inklusive iglo-typischer Snacks auf der Fähre sowie einer iglo-Überraschungstüte. Da eine so besondere Erinnerung am besten mit einem Lieblingsmenschen geteilt werden sollte, darf jeder Gewinner eine Begleitperson mitnehmen.

Sie möchten dieses Schippern auf Käpt’ns Kutter auf keinen Fall verpassen? Dann schreiben Sie einfach eine Mail an iglo@golin.com mit dem Betreff: „Meet & Greet mit Käpt’n iglo!“ unter Angabe der erforderlichen Daten (Anrede, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Er drückt Ihnen fest die Daumen und freut sich darauf, Sie zu treffen!

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 01.05.2024.

Es gelten die auf der iglo-Webseite veröffentlichten Teilnahmebedingungen.