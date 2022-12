Heute winken fünf Wertgutscheine für Einrichtungsideen von My Mexiko City

Hamburg liebt My Mexiko City, ob in der City Nord oder am Jungfernstieg im Hamburger Hof. Die Mischung aus außergewöhnlichen Einrichtungsideen und bewusst unterhalb des UVP kalkulierten Preisen für Sofas und Tische hat mittlerweile eine breite Fanbase. Wir verlosen heute unter allen richtigen Antworten fünf Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro. Dazu haben Sie auch heute die Chance auf die Kreuzfahrt zu den europäischen Metropolen mit der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Wenn die Wäscherei das verrückte Möbelhaus ist, dann ist My Mexiko City die durchgeknallte kleine Schwester der Hamburger Einrichtungsinstitution. Hier ist alles noch ein bisschen schriller – und das zu extrem günstigen Preisen- und das kommt an. Derzeit besonders angesagt ist Breitcord: So begeistern beispielsweise Sofa und Chaiselounge Magdalena mit gemütlichem Breitcord-Bezug, während das bodentiefe Design und die breiten Lehnen zum Entspannen einladen. Das Sofa kostet nur 899€ statt 1.099€ UVP, die Chaiselounge 799€ statt 999€ UVP. Natürlich sind beide Modelle in verschiedensten Farben bestellbar.

Dazu ist My Mexiko City Deko-Eldorado: Neben der schon fast „üblichen“ abgefahrenen Weihnachtsdeko lebt der Shop vor allem in der Innenstadt von den schrägsten Lampen, Tischen und Dekoobjekten, die man sich vorstellen kann. Mittelfinger-Couchtisch „Fother Mucker“, Neon-Tischleuchten, Gartenzwerg-Lampen, abgefahrene Vasen und knallbunte Kerzen lassen sich im Hamburger Hof entdecken.

Lust auf crazy Deko und schicke Möbel bekommen? Dann beantworten Sie unsere Gewinnfrage und sichern Sie sich einen von fünf Gutscheinen!

Gewinnspielfrage: Wie heißt der Mittelfinger-Couchtisch von My Mexiko?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 12.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb