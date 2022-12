Erleben Sie die Weltklasse Freestyle Motocross Show in Kiel

Zum 25. JUMP & RACE Jubiläum am 4. und 5. Februar 2023 kommen nur die größten Stars in die Wunderino Arena. Es wird ein Treffen der Giganten, das es so noch nicht gegeben hat. Das Motto lautet: 1 Mega-Event – 2 Show-Tage – 3 Monster-Disziplinen! Gewinnen Sie heute 2×2 VIP-Tickets im Wert von je 150 Euro und erleben Sie die weltbesten Freestyler mit ihren atemberaubende FMX-Stunts, die Deutschland-Premiere Race´n´Style und spannende Supercross-Rennen. Als Zusatz-Preis winkt auch heute eine Reise: eine Kreuzfahrt zu den Metropolen Europas an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Mit Edgar Torronteras (ESP), Julien Vanstippen (BEL), David Rinaldo (FRA), Petr Pilát (CZE) und Rob Adelberg (AUS) und vielen Anderen geht ein absolutes Fahrer-Dreamteam an den Start. Die Sensation ist aber die Zusage des FMX-Weltmeisters und Weltrekordinhabers Luc Ackermann, der nach seiner schweren Verletzung im Sommer 2022 sein Comeback feiern wird. Der deutsche Superstar wird bei der großen Jubiläumsshow alles daran setzen, seinen Titel gegen die starken Konkurrenten zu verteidigen. Er war mit zwölf Jahren der jüngste Backflipper aller Zeiten, sammelte bis heute neun Weltrekorde und steht im Guinness Buch der Rekorde. Er wurde FIM Weltmeister 2019 und holte sich bei den X Games 2021 in Kalifornien als erster deutscher FMX-Sportler die Goldmedaille.

JUMP & RACE TICKETS sind DAS Weihnachtsgeschenk!

Weitere Infos unter:

www.jump-and-race.de

Gewinnspielfrage: In welchem Jahr wurde Luc Ackermann FIM-Weltmeister?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 13.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb