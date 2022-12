Der Walzerkönig kommt am 22. November 2023 nach Hamburg

Mit seiner Liebe zum Walzer begeistert André Rieu, der erfolgreichste Klassikkünstler der Welt, seit Jahrzehnten Millionen Menschen rund um den Globus. Nun kommt er im Rahmen seiner Welttournee 2023 nach Deutschland und wird auch seine Fans in der Hansestadt begeistern. Beantworten Sie unsere heutige Gewinnspielfrage und seien Sie mit etwas Glück dabei. Und wenn Sie unsere Zusatzfrage beantworten, haben Sie außerdem die Chance auf eine Reise an Bord der „MSC Virtuosa“ ab/bis Hamburg zu den Metropolen Europas.

André Rieus romantisch-fröhliche Konzertprogramme stehen für pure Emotionen und Weltklasse-Entertainment. Und der Erfolg gibt ihm Recht: Mit seiner Mischung aus leichten Klassikern, Walzern, Film- und Opernmusik sowie Popsongs verkauft der niederländische Geiger regelmäßig mehr Karten als die bekanntesten Pop- und Rockstars der Welt. Sein neues Album „Silver Bells“ schaffte jüngst gar den Einstieg auf Platz 4 der UK Pop Charts!

Genau diese Begeisterung ist es auch, die André Rieu mit seinen Konzerten entfachen möchte: „Emotionen sind das Wichtigste“, sagt André Rieu. „In meinen Konzerten ist jeder willkommen. Wir öffnen unsere Herzen für das Publikum und das Publikum öffnet seine Herzen für uns.“

Um diese Glücksgefühle zu verbreiten, setzt der „Walzerkönig“ auf Inszenierungen vom Feinsten – angefangen beim Einzug durch den Zuschauerraum auf die Bühne bis hin zu den aufwändigen Kostümen und der riesigen Leinwand mit wunderschönen Bilderabfolgen. Begleitet von seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester, dem größten Privatorchester der Welt, erschafft André Rieu so immer wieder unvergessliche Abende für die ganze Familie.

Tickets für alle Konzerte sind auf www.andrerieu.com erhältlich.

Gewinnspielfrage: Wie heißt das neue Album von André Rieu?

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

