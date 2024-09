Auf die Straße für die Kleinsten: Das Kitanetzwerk Hamburg hat gemeinsam mit den Gewerkschaften am Donnerstag zum Sternmarsch aufgerufen. „Die Kitastrophe ist schon da”, warnt Hilke Stein, Fachbereichsleiterin bei Verdi. Oft müssen Eltern ihre Kinder früher abholen oder später in die Kita bringen, weil schlicht das Personal fehlt. Mit der MOPO hat Stein darüber gesprochen, was im Kitasystem akut schief läuft und welche Forderungen Erzieher, Eltern und Gewerkschaften jetzt haben.