Es ist wie ein Albtraum, aus dem es für sie kein Entrinnen gibt: Olga S. lebt mit einem Mann zusammen, der sie immer wieder verprügelt. Doch sie bleibt bei ihm. Aus Angst? Aus Gewohnheit? Sie kann es nicht erklären – denn die 51-Jährige liegt in einem Hamburger Krankenhaus auf der Intensivstation im Wachkoma. Ihr Lebensgefährte steht seit Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht – nicht das erste Mal.

Olga S. (51, Name geändert) kennt rohe Gewalt. Sie erlebt sie seit Jahren von ihrem Lebensgefährten Alexander H. (52), der einschlägig vorbestraft ist. Die Richterin zählt mindestens sieben Einträge im Bundeszentralregister auf.

Das Paar wohnt zusammen in einer Wohnung in Harburg. Dort gipfeln die Misshandlungen im Februar 2023 in einem mehrtägigen Martyrium, wie aus der Anklageschrift der Staatsanwältin hervorgeht: Am 20. Februar verliert Olga S. nach wiederholten Schlägen, Misshandlungen und Würgen das Bewusstsein. Die Ärzte stellen die Diagnose Schädel-Hirn-Trauma, sie liegt seither im Wachkoma.

Hamburg: Mann soll Frau ins Wachkoma geprügelt haben

„Sie spricht nicht“, sagt ihr Bruder Alexej, der aus Lettland hergereist ist, vor Gericht. Vor einem Tag habe er seine Schwester Olga S. im Krankenhaus besucht. „Sie ist wie eine lebende Leiche.“ Ihre rechte Gesichtshälfte sei gelähmt. „Ein Auge schaut geradeaus, ein Auge zur Seite“, berichtet er. „Als ihr Sohn sie geküsst hat, weinte sie.“ Doch was ihr Bruder nicht weiß: Olga S. kann in ihrem Zustand nicht bewusst auf ihre Umgebung reagieren, die Tränen sind ein körperlicher Reflex, kein Zeichen emotionaler Befindlichkeit.

Alexej beschreibt seine Schwester als arbeitsam und lieb. Bis zu jenem Gewaltexzess im Februar habe sie in einer Nussfabrik gearbeitet. Er wusste, dass seine Schwester von ihrem Partner verprügelt wird. Bereits 2015 war sie deswegen im Krankenhaus: „Die Ärzte mussten ihren halben Magen rausnehmen, weil er sie getreten hat“, erzählt er rückblickend vor Gericht. Er habe ihr geraten, sich von Alexander H. zu trennen. Ohne Erfolg.

Prozess: Angeklagter soll Partnerin immer wieder misshandelt haben

Im Februar, zwei Tage bevor seine Schwester das Bewusstsein verlor, telefonierte er mit ihr per Videoanruf. Es ist der letzte Kontakt zwischen den Geschwistern. „Als ich ihr Gesicht gesehen habe – es war blau, schwarz, violett –, da habe ich gesagt, dass ich die Polizei rufe“, sagt Alexej vor Gericht. Ihre Augen seien zu- und ihre Lippen aufgeschwollen gewesen, sie habe getrocknetes und frisches Blut am Mund gehabt. „Er muss sie getreten haben wie einen Fußball.“

Die Polizei kommt noch am selben Tag bei der Wohnung vorbei, bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der MOPO. Doch weil niemand auf das Klingeln reagiert, ziehen die Beamten wieder ab. Zwei Tage später folgt der Notruf des Angeklagten. Vor Gericht wird die Aufnahme abgespielt. Er habe seine Freundin geschlagen, sagt Alexander H. am Telefon. Sie sei nicht mehr ansprechbar, atme aber noch. Rettungskräfte bringen sie ins Krankenhaus. Der Angeklagte bestätigt, dass es sich bei dem Anrufer um ihn handelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mord-Prozess: Kann eine Hochschwangere einen Mann mit bloßen Händen töten?

Der Angeklagte Alexander H., ein breitschultriger Mann mit Bierbauch und schlechter Gesichtsdurchblutung, folgt dem Prozess ansonsten schweigend. Ab und zu atmet er schwer aus. Ob er Olga S. oder sich selbst bemitleidet, ist unklar. Er möchte erstmal nicht aussagen. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.