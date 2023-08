Es ist ein gigantisches Projekt, das schon in ein paar Jahren auf der Veddel Realität werden soll: der „Zusammenhub“ der Hochbahn, ein riesiges, zweiteiliges Gebäude, in dem über 100 Busse gestapelt werden können. Das ist aber nicht alles. Die Planer wollen, dass das Gebäude zu einem neuen Mobilitäts- und Quartierstreff wird, der den bislang deutlich benachteiligten Stadtteil aufwerten soll. Wann geht’s los und was ist dort genau geplant? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Es ist ein gigantisches Projekt, das schon in ein paar Jahren auf der Veddel Realität werden soll: der „Zusammenhub“ der Hochbahn, ein riesiges, zweiteiliges Gebäude, in dem mehr als 100 Busse gestapelt werden können. Das ist aber nicht alles. Die Planer wollen, dass das Gebäude zu einem neuen Mobilitäts- und Quartierstreff wird, der den bislang deutlich benachteiligten Stadtteil aufwerten soll. Wann geht’s los und was ist dort genau geplant? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was wird es in dem „Zusammenhub“ auf der Veddel geben?

Das Gebäude besteht aus zwei Teilen. Allem voran ist der „Zusammenhub“ ein Busbetriebshof. Auf den vier Stockwerken des größeren Gebäudeteils werden 160 E-Busse gestapelt, die über eine Rampe hinauffahren können. „Das ist einmalig in Hamburg“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), er bezeichnet das Projekt als „Meilenstein“. Auf dem Platz davor entsteht ein großer Busbahnhof.

Dazu kommen ein neues Park+Ride mit 300 Stellplätzen sowie 600 Fahrradabstellplätze, Car-Sharing-Anbieter und „Moia“. Der On-Demand-Dienst ist seit Anfang des Jahres auch in Wilhelmsburg und auf der Veddel unterwegs. Fahrgäste bestellen ein „Moia“ zu ihrem Zielort und teilen sich das Fahrzeug mit anderen, die den gleichen Weg haben.

Und was gibt es sonst noch im „Zusammenhub“?

Laut Hochbahn-Technikvorstand Jens-Günther Lang soll der „Zusammenhub“ nicht nur ein schnöder Bus-Stapelplatz werden, sondern „einen Mehrwert für Fahrgäste und die Veddel-Bewohner bieten“. Im zweiten Teil des Gebäudes wird es einen Supermarkt geben, eine Drogerie, ein Ärztehaus, ein Hostel, ein Fitnessstudio und voraussichtlich eine Apotheke. Zwischen den Gebäuden haben die Architekten eine Piazza mit Café geplant. „Die Anwohner brauchen dringend eine bessere Nahversorgung“, sagt Hamburg-Mitte Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) und erinnert daran, als der einzige Supermarkt im Stadtteil 2020 abbrannte und erst nach 72 Tagen wieder öffnen konnte. „Das war für viele Menschen eine große Belastung.“

Wo soll der neue „Zusammenhub“ auf der Veddel gebaut werden?

Direkt neben dem S-Bahnhof Veddel, an dem die Linien S3 und S31 halten. Auf dem Vorplatz fahren heute schon Buslinien, ansonsten gibt es dort Parkplätze und ein großes Park+Ride. Die beiden letzteren werden für das 20.000 Quadratmeter große neue Projekt weichen, bekommen dort aber einen neuen Platz. Ursprünglich sollte hier der „Elbdome“ gebaut werden, ein großes Sportstadion für Basketball. Aus verschiedenen Gründen erhielt aber am Ende die Hochbahn den Zuschlag für ihren „Zusammenhub“. Der „Elbdome“ wird in Rothenburgsort gebaut, etwa 500 Meter von den Elbbrücken entfernt.

Wie verlief der Entscheidungsprozess für den „Zusammenhub“?

Das Projekt wurde von der Hochbahn europaweit ausgeschrieben. Insgesamt 17 Bewerbungen trudelten ein, von denen dann sieben von Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, dem Bezirk und der Hochbahn vorausgewählt wurden. Dann wählte eine elfköpfige Jury, in der auch Mitglieder der Stadtteilbeiräte Wilhelmsburg und Veddel waren, den Siegerentwurf aus. Gewonnen hat das Kölner Architekturbüro JSWD.

Aus was wird der „Zusammenhub“ gebaut?

Die Fassade wird aus recyceltem Aluminium gefertigt, das laut den Architekten in der Herstellung 95 Prozent weniger Energie verbraucht. Auf die Dächer kommen Photovoltaikanlagen und Grünflächen. Das Regenwasser wird aufgefangen und für die Bus-Waschanlage wiederverwendet.

Wann geht’s los mit dem „Zusammenhub“ in Hamburg?

Den Baustart peilt die Hochbahn für 2025 an, so dass das Gebäude 2029 fertig sein soll. Technik-Vorstand Lang schätzt die Kosten auf insgesamt etwa 120 Millionen Euro.