Alle Jahre wieder langweilige Socken, Schals und Schokolade unter dem Weihnachtsbaum? Hier sind individuellere Geschenk-Ideen mit Hamburg-Bezug, über die sich jede(r) freut – von Kunst über Kleidung und kulinarische Spezialitäten bis zur Hängematte für die eigenen vier Wände. Das Beste: Alle sind bezahlbar und zum Teil auch noch auf die allerletzte Minute zu bekommen.

Gemütlich abhängen

Einen Laden für Hängematten, das gibt es wohl nur in Hamburg. Schön bunt sind die gemütlichen Hängematten aus Mittel- und Südamerika, die Kai Christophersen seit 35 Jahren verkauft. Das perfekte Geschenk für alle, die nach einem stressigen Tag einfach mal ganz gemütlich abhängen wollten.

Hängemattenladen, Bei der Reitbahn 2, Ottensen, Mo bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr.

Gemütlich und bunt: Hängematten sind ein schöne Geschenk für alle, die Entspannung brauchen.

Shoppen nonstop

Kurz vor Heiligabend und immer noch kein Geschenk? Dann schnell zum rund um die Uhr geöffneten mare Kiosk im 25hours Hotel in der Hafencity. Von lustigen Hamburg-Schlappen zum Franzbrötchenlikör, vom Stofftier zum St.Pauli-Schlüsselanhänger gibt hier allerlei zu entdecken. Nur ein paar Schritte weiter lädt das auch sonntags geöffnete schön anzusehende Teekontor im Wasserschloss zum Stöbern ein. Tipp von Stammkunden: der Ingwertee für kalte Wintertage. Mitbringsel für Kaffeetrinker gibt es ebenfalls ganz in der Nähe: in der sehenswerten Kaffeerösterei Burg, die auch Hamburgs Kaffeemuseum beherbergt.

mare Kiosk im 25hours Hotel Hafencity, Überseeallee 5, Hafencity,

Teekontor im Wasserschloss, Dienerreihe 4, Speicherstadt, Di-So 10 bis 18.30 Uhr

Kaffeerösterei Burg, St. Annenufer 2, Speicherstadt, Di bis So 10 bis 18 Uhr

Hamburg-Anhänger aus dem mare Kiosk im 25hours Hotel Hafencity.

Tee kaufen in schöner Umgebung: das Teekontor im Wasserschloss in der Speicherstadt.

Nord-Süd-Gin

Zitronen und Orangen aus kommen aus Portugal, die Destillerie steht in Hamburg. Zusammen ergibt das den fruchtigen Gin Sul, den Tobi in der Altonaer Spirituosen-Manufaktur herstellt. Außer Gin gibt es hier weitere Produkte aus Portugal zu kaufen. Eine perfekte Nord-Süd-Verbindung.

Altonaer Spirituosen Manufaktur, Bahrenfelder Steindamm 2, Bahrenfeld, Mo bis Fr 9-18 Uhr

Tobi destiliert den Gin Sul in der Altonaer Spirituosen Fabrik

Öl vom Elbmüller

Hochwertige, kaltgepresste Speiseöle stellt Dennis Bergmann her. Besucher können in der gläsernen Manufaktur zuschauen, wie zum Beispiel das Kaffeeöl, die Spezialität des Elbmüllers, entsteht. Das schmeckt besonders gut zu Vanilleeis und ist ein ausgefallenes Geschenk zu Weihnachten.

Gläserne Ölmühle, Heitmannstr. 72, Barmbek, Mi bis Fr 11 -18 Uhr, Sa 11-15 Uhr

Kein Tag wie der andere

Vom Tag der Jogginghose über den Umarme-ein-Schaf-Tag bis zum Welttag des Brotes. Der Abreißkalender „365 Welttage“ (arsedition) des Hamburger Fotografen Achim Multhaupt und der Journalistin Oda Albers zeigt 365 kuriose, absurde und ernste Gedenktage. Erhältlich im Buchhandel und online für 15 Euro.

Zwei Hamburger haben den Gedenk-Tage-Kalender gestaltet

Mütze auf!

Seit 70 Jahren hat sich im Laden vom „Mützenmacher Walter Eisenberg“ wenig verändert. Lars Küntzel hat das Trtaditionsgeschäft vor einiger Zeit übernommen und ist der Einzige in Hamburg, der Reepschläger, Elbsegler und Fleetenkieker herstellt. Auch Altkanzler Helmut Schmidt hat seine Prinz-Heinrich-Mütze hier gekauft. Korrekt heißt das Modell Elblotse und kostet um 80 Euro.

Mützenmacher, Steinstraße 21, Mo bis Fr. 11 bis 17 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr

Handbemalte Schlüsselbretter gibt es bei „Heimat" in Ottensen

Heimat Hamburg

Im kleinen Laden von Suscha Vogel-Lobeck kann man sich stundenlang aufhalten und Geschenke mit Hamburg-Bezug entdecken. Außer besonderen Postkarten und handbemalten Schlüsselbrettern, Schmuck oder Handwärmern aus Stoffresten von Designer-Manufakturen gibt es eine große Auswahl an Stadtteilführern und Hamburg-Krimis.



Heimat, Große Brunnenstraße 70, Ottensen, Di und Sa 11 bis 15 Uhr, Mit bis Fr. 12 bis 18 Uhr