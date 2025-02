Aufregung im Quartier: Schon in wenigen Tagen werden im Herzen von Ottensen die Fußwege aufgerissen. Mindestens bis September sollen die umfangreichen Buddelarbeiten dauern, so verkünden es kurzfristig aufgehängte Schilder und verteilte Flugblätter. Wirte und Ladeninhaber fürchten Kundenschwund und nicht einmal das Bezirksamt wusste, dass bereits ab Montag neue Stromkabel verlegt werden. Was ist da los?

Stephan Fehrenbach, Besitzer der Bar Laundrette in der Ottenser Hauptstraße, ist fassungslos über die kurzfristige Ankündigung der Bauarbeiten. Im Beirat zum großen Umbauprojekt „Freiraum Ottensen“ habe man die Vertreter vom Bezirksamt immer wieder gefragt, wann die Arbeiten zur neuen Stromkabeltrasse beginnen, keiner hat was gesagt und nun liegen einfach Flyer im Briefkasten, mit der Ankündigung: Am Montag, 24. Februar, geht’s los. Fehrenbach: „Wir Geschäftsleute werden bis September Baustellen vor den Türen haben.“ Der Gastronom ist besorgt: „Der Fußweg vor meiner Bar soll im Mai und Juni aufgegraben werden, das sind umsatzstarke Monate, die dann wegfallen.“

Bezirksamt Altona ist überrascht