Sie brüllten mit den Löwen um die Wette: Anlässlich der Hagenbeck-Dschungelnächte hat es am Sonnabend eine Demo vor dem Haupteingang des Zoos in Stellingen gegeben. Mitglieder verschiedener DGB-Gewerkschaften sowie Politiker von SPD, Grünen und Linke zeigten sich solidarisch mit den Tierpark-Angestellten, die seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Schätzungen zufolge gehen die Kosten für die Auseinandersetzung inzwischen in die Millionen.