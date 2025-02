Zimmer in Unterkunft angezündet: 26-Jähriger vor Gericht

Ein Mann (26) soll nachts in einer Bahrenfelder Wohnunterkunft ein Feuer gelegt haben. Nun steht er deswegen vor Gericht. Die Anklage wirft ihm schwere Brandstiftung vor.

Dem Mann wird beschuldigt, in der Nacht vom 14. auf den 15. August 2023 in seinem Zimmer in einer Unterkunft für Schutzsuchende an der August-Kirch-Straße ein Feuer gelegt zu haben. Er soll gewusst haben, dass sich zu diesem Zeitpunkt noch Schlafende in den anderen Räumen befanden.

Die Wohnung brannte völlig aus

Zum Glück wurde niemand verletzt, denn ein Mitbewohner wachte auf und konnte sich und weitere Bewohner gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz, die Wohnung brannte völlig aus.

Der Prozess vor dem Landgericht Hamburg gegen den 26-Jährigen beginnt am Montag. Es sind mehrere Verhandlungstage geplant. (mp)